Nigeriaanse vluchteling die in daklozenopvang woonde, wordt schaakmeester op 10-jarige leeftijd

Een 10-jarige jongen die in een daklozenopvang in New York woonde, heeft een opmerkelijke titel ontvangen. De jongen is namelijk gekroond tot een van de jongste schaakmeesters. Tanitoluwa “Tani” Adewumi maakte kennis met het bordspel in het daklozencentrum. Daar verbleef hij nadat zijn familie moest vluchten uit Nigeria.

In 2019 kreeg Tani al media-aandacht toen hij nog in de daklozenopvang woonde en een schaakcompetitie in de Amerikaanse staat New York won. Drie jaar later heeft de jongen er een nieuwe titel bij: schaakmeester. Zo komt de 10-jarige jongen op de 28ste plaats te staan in de lijst van de jongste personen met die titel.

Hoewel Tani de titel begin deze maand in ontvangst mocht nemen, heeft hij zijn zinnen al op een ander doel gezet. Zo streeft de tiener ernaar om ook de jongste Grootmeester te worden. Volgens de Internationale Schaakfederatie heeft Tani nog twee jaar de tijd om dat doel te bereiken. De huidige recordhouder is Sergey Karjakin. Hij kreeg de titel toen hij 12 jaar en 7 maanden oud was.

Tien uur per dag oefenen

In 2017 vluchtten Tani en zijn familie uit Nigeria. Daar vonden toen gewelddadige aanvallen tegen christenen door de terreurorganisatie Boko Haram plaats. Ze kwamen terecht in een daklozencentrum in New York, waar Tani het schaakspel stilaan onder de knie kreeg.

Doorheen de jaren heeft de jongen veel steun en hulp uit zijn omgeving gekregen. Aangezien zijn familie het schaakprogramma op school niet kon betalen, mocht Tani van zijn leraar gratis deelnemen. Bovendien ontving de familie financiële ondersteuning van weldoeners om te investeren in de schaakcarrière van de jongen.

Tani is naar eigen zeggen “heel blij” dat zijn harde werk heeft geloond. Zo zou de jongeman gemiddeld tien tot elf uur per dag voor een schaakbord zitten om te oefenen.

