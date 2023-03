Nigeriaanse senator schuldig bevonden aan poging tot orgaanhandel

De straathandelaar werd vorig jaar naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om te participeren in een privé-transplantatie in het Royal Free Hospital in Londen. Het openbaar ministerie zegt dat hem tot 7.000 pond was aangeboden. Daarnaast beloofde de familie hem ook verschillende opportuniteiten in het Verenigd Koninkrijk, in ruil voor zijn hulp. Hij realiseerde zich pas wat er aan de hand was toen hij artsen in het ziekenhuis ontmoette.