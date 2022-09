Nieuwslezeres krijgt beroerte live op Amerikaanse televisie: “Het spijt me, er is iets met mij aan de hand”

Ze struikelde voortdurend over haar woorden en brak uiteindelijk de nieuwsuitzending zelf vervroegd af. “Er is deze ochtend iets met mij aan de hand en ik bied iedereen mijn excuses aan”, zei nieuwslezeres Julie Chin zaterdagochtend aan de kijkers van de lokale zender KJRH-TV in Tampa (Florida). Een dag later deelde het schermgezicht op Facebook dat ze een beroerte had gekregen.

Chin was afgelopen weekend volledig uit haar normale doen. Het nieuwsanker wou vertellen dat de lancering van Artemis 1 opnieuw was afgeblazen, maar het verhaal kwam er met horten en stoten uit. Ze verbrak uiteindelijk het nieuwsitem door het woord aan weervrouw Annie Bruin te geven. “Het spijt me, er is vanmorgen iets met me aan de hand en ik bied iedereen mijn excuses aan”, aldus Chin.

Bruin nam naadloos over en probeerde haar collega gerust te stellen. “We houden zoveel van je”, klonk het. En ook: “We hebben allemaal van die dagen.”

Met spoed naar ziekenhuis

Maar voor Chin was het niet zomaar ‘een van die dagen’. Nadat de kijkers een update over het weer hadden gekregen, zagen ze de nieuwslezeres niet meer op het kleine scherm terug. De redactie van KJRH-TV had inmiddels de hulpdiensten verwittigd en Chin werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.

© KJRH-TV

Een dag later maakte het nieuwsanker op Facebook bekend dat ze zaterdagochtend vermoedelijk een beroerte had gekregen. “De dokter denkt dat ik met een beginnende beroerte te maken kreeg”, aldus Chin. Zondagavond verkeerde ze opnieuw in goede gezondheid. “De tests waren goed. Er zijn nog veel vragen en er is nog veel om op te volgen, maar het komt erop neer dat ik nu weer in orde zou moeten zijn”, legde het nieuwsanker uit.

Volgens Chin voelde ze zich voor de nieuwsuitzending nog prima, maar verslechterde haar toestand plotseling en zéér snel.

Quote Eerst verloor ik gedeelte­lijk mijn zicht in één oog. Daarna werden mijn hand en arm gevoelloos. Julie Chin, nieuwsanker bij KJRH-TV

“Voor onze show voelde ik mij geweldig, maar enkele minuten na de start van de uitzending veranderde dat. Eerst verloor ik gedeeltelijk mijn zicht in één oog. Daarna werden mijn hand en arm gevoelloos. Toen ik de woorden die op de autocue verschenen, niet meer kon uitspreken, besefte ik dat ik in grote problemen zat. Wie zaterdag naar de show heeft gekeken, zag hoe wanhopig ik het probeerde, maar de woorden wilden maar niet komen.”

“Beste team”

Vervolgens bedankte Chin haar collega’s voor hun snelle reactie. Volgens haar hadden zij door wat er aan het gebeuren was en schakelden ze daarom vlug medische hulp in. “Ik ben zo dankbaar voor jullie snelle reactie. Ik heb altijd gezegd dat ik in het beste team werk. Wel, dit is nog een reden waarom”, schreef het anker op sociale media.

Zondagavond verbleef de moeder van twee nog in het ziekenhuis, maar binnenkort gaat ze alweer aan het werk, zo liet ze zelf weten. “Over een paar dagen zit ik alweer aan de nieuwsdesk om de verhalen waar ik van hou te delen met de gemeenschap waar ik van hou. Bedankt iedereen om me zo goed te steunen.”

