Nieuwe zware aardbeving vlakbij Nieuw-Zeeland: tsunami wordt niet uitgesloten

Wijdverbreid gevoeld

De schok is wijdverbreid gevoeld op het Noordereiland. Meer dan 60.000 mensen hebben ze aan GeoNet gesignaleerd, aldus de krant New Zealand Herald . De krant spreekt van een ‘ernstige’ intensiteit en stevig schudden. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade of slachtoffers.

Volgens het Europees Aardbevingscentrum EMSC was er drie kwartier daarvoor en 90 km verder een beving van 3,7. Er is ook al een waaier aan naschokken geweest, met als hoogste magnitude 5,6.

Tsunamiwaarschuwing

“Iedereen nabij de kust die een LANGE of KRACHTIGE beving heeft gevoeld MOET METEEN naar de dichtstbijzijnde hoger gelegen plaats trekken of zo landinwaarts als mogelijk”, twitterde de dienst. Mensen werden ook opgeroepen berichten op radio, televisie en internet te volgen. “Alle adviezen rond evacuatie hebben voorrang op huidige coronamaatregelen”, werd beklemtoond.

Sterke stromingen

Intussen is het gevaar gelukkig geweken. “De huidige info leert ons dat er niet langer gevaar is voor landgebieden”, aldus de rampbestrijdingsdienst rond 17 uur Belgische tijd. “Mensen die geëvacueerd werden, kunnen terug naar huis.”

De dienst waarschuwde wel nog voor sterke stromingen en gevaarlijke opstoten in bepaalde gebieden aan de oostkust, van Cape Runaway tot aan Tolaga Bay. “Die stromingen en opstoten kunnen mensen verwonden of verdrinken”, klinkt het. “Mensen in of nabij de zee in deze gebieden moeten uit het water en weg van strand en kust trekken.”