Nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann begonnen in Portugal

De opmerkelijke nieuwe zoekactie in de zaak-Madeleine McCann is vanmorgen van start gegaan. De zoekacties situeren zich aan het Arade-stuwmeer in het zuiden van Portugal, op zo’n 50 kilometer van Praia de Luz - de plaats waar het Britse peutertje in 2007 voor het laatst werd gezien. Christian Brückner, de Duitse hoofdverdachte in de zaak, zou vaak bij de dam geweest zijn.

KIJK. Veel politieactiviteit aan Portugees stuwmeer in nieuwe zoektocht naar Maddie McCann

De toen 3-jarige ‘Maddie’ verdween op 3 mei 2007 uit haar bedje in de vakantieflat die haar ouders hadden gehuurd in Praia da Luz, in de Portugese Algarve. De mysterieuze zaak blijft onopgelost, al is het Duitse gerecht ervan overtuigd dat Maddie vermoord is en dat ze de dader te pakken hebben: Christian Brückner (46). Er zijn veel aanwijzingen daarvoor, maar de bewijsketting is niet gesloten, heeft het gerecht van het Duitse Braunschweig al vaak gezegd. Het vermoeden van onschuld geldt intussen nog altijd als basisprincipe.

Volledig scherm Politie vandaag aan het stuwmeer. © AP

Op verzoek van Duitse politie

De nieuwe zoekactie in de beroemde verdwijningszaak wordt uitgevoerd door de Portugese politie, in samenwerking met en op vraag van Duitse collega’s. Er zijn ook Britse politiemensen aanwezig. De Duitse openbare aanklager Hans Christian Wolters bevestigde vanmorgen telefonisch aan de BBC dat de zoektocht bij het stuwmeer gebeurt op verzoek van Duitse speurders, als deel van hun onderzoek in de zaak en de beschuldigingen tegen de Duitse verdachte Christian Brückner. De Portugese politie werkt mee omwille van de wettelijke beperkingen voor de Duitse politie om in het buitenland te opereren.

KIJK. Dit stuwmeer, dat ongeveer 50 km verwijderd is van de plaats waar de Britse peuter verdween, gaan speurders vandaag doorzoeken

Veel politieactiviteit

Iets voor 9 uur lokale tijd was er al heel wat politieactiviteit aan het stuwmeer, stelde onder meer de BBC vast. Er zijn verschillende blauwe politietenten opgezet bij de dam, dichter bij het water hebben duikteams post gevat. Er is ook een motorboot op het water gezien. Politiemensen lopen af en aan.

Gisteren werd het gebied in de buurt van de Arade-dam al afgezet en raakte het nieuws over de nieuwe zoekactie bekend. Het stuwmeer ligt op zo’n 50 kilometer van het vakantiecomplex van Praia da Luz waar ‘Maddie’ verdween. Christian Brückner zou er vroeger vaak zijn geweest. Brückner woonde enkele jaren in Zuid-Portugal. Hij zou ook in de buurt zijn geweest van het resort waar de familie McCann ten tijde van de geruchtmakende verdwijning verbleef.

Tijdens het onderzoek naar de verdwijning van Maddie werd ontdekt dat de Duitser in het Zuid-Europese land kinderen seksueel had misbruikt en verkracht. Brückner zit momenteel een straf van zeven jaar uit voor een andere verkrachting in dezelfde Portugese plaats waar de peuter verdween.

Sinds de verdwijning van het meisje, die internationaal enorm veel media aandacht kreeg, zijn meerdere politieonderzoeken gedaan. De Portugese politie sloot de zaak in 2008 na veertien maanden van controversieel onderzoek. Ook de ouders van het meisje werden verdacht, maar die verdenking werd later ingetrokken. Na twee jaar de zaak te hebben bestudeerd, stelde het Verenigd Koninkrijk in juli 2013 officieel zijn eigen onderzoek in. De Portugese autoriteiten heropenden de zaak kort daarna.

Volgens Portugese media is het gebied rond het stuwmeer in 2008 al doorzocht, maar toen werd niks gevonden.

KIJK. De zaak-Maddie McCann: hoe zat het ook alweer?

