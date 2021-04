Nieuwe zoektocht naar lichaam Estelle Mouzin (9) in Franse Ardennen, ex van Fourniret aanwezig

Veertig dagen in lockdown in Franse grot, hoe voelt dat? “Alsof we voor een keer in ons leven op pauze konden drukken”

12:17 Vijftien vrijwilligers hebben zich 40 dagen laten opsluiten in een grot in de Pyreneeën, zonder daglicht en tijdsbesef. Doel van het experiment? Uitvogelen hoe mensen zich aanpassen aan extreme levensomstandigheden in volledig isolement. De proefkonijnen zagen zaterdag na meer dan een maand opnieuw het daglicht. Voor twee derde van de deelnemers mocht de ‘quarantaine’ nog langer duren. “Voor één keer in ons leven was het alsof we op pauze konden drukken.”