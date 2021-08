Nieuwe zelfmoord bij politie Washington in verband gebracht met bestorming Capitool

Sinds de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari zijn minstens drie betrokken politieagenten uit het leven gestapt. Amerikaanse media brengen intussen ook een vierde zelfmoord van een agent in verband met de aanval op het parlementsgebouw.

Woordvoerder Hugh Carew van het Metropolitan Police Department in Washington bevestigde vandaag dat vorige week het lichaam van agent Gunther Hashida is aangetroffen. De 44-jarige agent was lid van een team special forces toen hij op 6 januari optrad tegen aanhangers van uittredend president Donald Trump, die de bekrachtiging van de verkiezingszege van Democratisch kandidaat Joe Biden wilden verhinderen.

Enkele uren later meldden Amerikaanse media als CNN en CBS ook de dood van Kyle DeFretag, die net als Hashida bij de hoofdstedelijke politiemacht aan de slag was en in juli reeds levenloos was teruggevonden. Ook hier was zelfmoord de oorzaak, zo bevestigde een woordvoerder aan CBS.

In de dagen na de historische bestorming van het Capitool werd ook al de zelfmoord van agent Howie Liebengood van de politie van het Capitool en Jeffrey Smith van de MPD gemeld. Agent Brian Sicknick van de politie van het Capitool overleed aan een beroerte, een dag nadat hij was afgeranseld met een brandblusapparaat toen hij de relschoppers wilde tegenhouden.

Gewelddadige rellen

Het ministerie van Justitie heeft intussen honderden mensen in beschuldiging gesteld in verband met de rellen, onder wie twee mannen die beschuldigd worden van de aanval op Sicknick. Er is ook een speciale commissie in het Huis van Afgevaardigden opgericht die zich over de feiten moet buigen. Verscheidene agenten getuigden voor de commissie over een traumatische dag, waarop ze machteloos tegenover een gewelddadige menigte kwamen te staan.

Wie met vragen zit over zelfdoding of nood heeft aan een gesprek kan surfen naar www.zelfmoord1813.be of bellen naar 1813.