Nieuwe wending in verdwijningszaak Maddie McCann: verdachte officieel aangeklaagd

De verdachte, wiens identiteit niet is bevestigd, is woensdag in staat van beschuldiging gesteld, aldus het openbaar ministerie in een verklaring. Het zou gaan om de Christian B., een Duitse pedofiel die eerder al genoemd werd in de zaak en momenteel in hechtenis zit. De man is tot “arguido” uitgeroepen, wat in Portugal de term is voor een officiële verdachte die nog niet is aangeklaagd.



De Duitse autoriteiten beweren al een paar jaar dat zij bewijzen hebben voor de moord op Maddie. De beslissing om Christian B. officieel als verdachte aan te wijzen zou mogelijk te maken hebben met het feit dat een verjaringstermijn van vijftien jaar geldt in Portugal.