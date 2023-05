Nieuwe voetafdrukken gevonden: vader zoekt mee met groep van 100 naar 4 vermiste kinderen in Colombiaanse jungle na vliegtuigcrash

UPDATEIn Colombia gaat de zoektocht verder naar vier kinderen, van 13, 9, 4 jaar en 11 maanden, die vermist raakten na een crash van een klein vliegtuig. In het toestel, dat op 1 mei neerkwam in het Amazonewoud, zaten behalve de kinderen ook de piloot en twee passagiers, die alle drie omkwamen. Het leger is er nog steeds niet in geslaagd om contact te maken met de vermiste kinderen, maar ontdekte vandaag nieuwe voetafdrukken.

KIJK. Colombiaanse inheemse leider: “Dodelijke vliegtuigcrash is schuld van de overheid”

De Cessna 206 verdween op 1 mei van de radar boven het regenwoud in de omgeving van San José del Guaviare, waarna meteen een grootschalige zoekactie werd opgericht. Na twee weken konden hulpverleners op 15 mei eindelijk de site van de crash bereiken. Het is nog niet duidelijk wat de crash van de Cessna precies heeft veroorzaakt. Vlak voor het vliegtuig van de radar verdween, maakte de piloot melding van motorproblemen.

De drie omgekomen volwassenen werden maandag en dinsdag gevonden in de buurt van het dorp Palma Rosa, en werden op 18 mei geborgen. Een van de overledenen was de moeder van de vermiste kinderen, aldus hun grootmoeder in de Colombiaanse krant ‘El Tiempo’. De vier kinderen overleefden de crash, maakte de civiele bescherming bekend, maar waren niet te vinden in de buurt van het wrak. Daar werd echter wel babyflesje teruggevonden, en fruit waarvan gegeten was. “Daarom nemen we aan dat er leven is”, legde German Camargo van de civiele bescherming uit.

Volledig scherm In de buurt van het wrak vond het Colombiaanse leger een babyflesje en opgegeten fruit. © AFP / Ejército Nacional de Colombia

De vermiste kinderen leken even terecht toen de Colombiaanse president Gustavo Petro woensdag twitterde dat de vier kinderen na zware zoekacties levend waren teruggevonden. Die aankondiging trok hij echter terug nadat het Colombiaanse leger ontkende dat ze al contact hadden kunnen maken met de vermiste kinderen. Dat was te wijten aan de slechte weersomstandigheden en het moeilijke terrein.

Volledig scherm Vannacht vonden de strijdkrachten nieuwe voetafdrukken in de zoektocht naar vier vermiste kinderen, na een crash van een klein vliegtuig in het Amazonewoud in Colombia. © AFP

Daarom wordt de zoektocht vastberaden voortgezet in de Guaviare-jungle, met nu maar liefst honderd deelnemers van onder andere het leger en de nationale politie. Er wordt niet alleen vanaf de grond gezocht, maar ook vanuit de lucht tijdens verschillende vluchten over het gebied. Die enorme inzet loont stilaan, want vannacht vonden de strijdkrachten nieuwe voetafdrukken, vermoedelijk van de gezochte kinderen.

Vader van de kinderen zoekt mee

De grootmoeder van de kinderen bevestigt aan de Colombiaanse krant ‘El Tiempo’ dat ze nog steeds niets weet over de locatie van haar kleinkinderen, en ook dat ze nog geen informatie kreeg over het lichaam van haar dochter, die overleed in de crash. “Dat baart me grote zorgen. Hou me niet langer voor de gek”, zei de vrouw. “Mijn dochter is nog niet naar hier gebracht. Ik wacht op haar (de moeder van de vermiste kinderen, red.) met haar vader, oom en zus. We wachten op telefoontjes, maar ik word gek van dit alles.”

Ze onthulde ook dat de vader van de kinderen in het gebied is om te helpen bij de zoektocht. “Hij belde me gisteren om 17.00 uur en bevestigde dat ze verse sporen hebben gevonden, maar de omstandigheden zijn erg moeilijk. Hij zei me dat hij me vandaag om 17 uur opnieuw zal bellen en me meer informatie zal geven.”

KIJK. President van Colombia kondigde aan dat de kinderen levend gevonden werden, maar nam dat bericht later terug