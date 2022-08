Nieuwe verdachte gearresteerd van schietincident in Zweeds winkelcentrum

Populaire podcast leidt tot doorbraak in 40 jaar oud verdwij­nings­mys­te­rie: leraar die relatie begon met leerlinge doodde echtgenote

Ze leerden elkaar kennen toen ze tieners waren, trouwden en kregen twee kinderen. Maar het perfecte huwelijk van de Australische Chris en Lynette Dawson was niet zo perfect als het leek. Want terwijl hij zogezegd aan het werk was in de bibliotheek van de school waar hij lesgaf, had Chris seks met een 16-jarige leerlinge in zijn wagen. Lynette verdween plots in januari 1982. De zaak raakte nooit opgelost, tot een populaire podcast met nieuwe informatie kwam.

13:19