Nieuwe variant coronavirus ontdekt in Verenigd Koninkrijk: “Makkelijker overdraagbaar”

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zou op de hoogte gebracht zijn. Volgens de minister is er echter geen reden om meteen aan te nemen dat de nieuwe variant een ernstiger vorm van Covid-19 zou veroorzaken of dat de reeds ontwikkelde vaccins er niet tegen zouden werken.

Het is niet de eerste keer dat er een nieuwe variant van het coronavirus wordt ontdekt. Virussen muteren constant en dat is in het geval van het nieuwe coronavirus niet anders. Het is de reden dat we ons bijvoorbeeld elk jaar opnieuw moeten laten inenten tegen de griep.