Nieuwe uitspraken van Berlusconi gelekt over “beste vriend” Vladimir Poetin: “Nog 20 flessen vodka gekregen voor mijn verjaardag”

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi heeft opnieuw twijfel gezaaid over de vastberadenheid van de toekomstige regering in Italië om tegen Moskou op te treden. Dat heeft alles te maken met opmerkelijke nieuwe uitspraken over zijn vriend Vladimir Poetin.

Het nieuwsagentschap LaPresse publiceerde dinsdagavond een heimelijk opgenomen toespraak van Berlusconi aan andere leden van zijn partij Forza Italia in het parlement. De tachtiger zegt daarin dat hij opnieuw met de Russische president in contact staat en zelfs dat Poetin hem een van zijn vijf beste vrienden heeft genoemd.



Eerder had de conservatieve politieke partij de uitspraken nog ontkend, maar na de publicatie van de opname klonk het enkel dat Berlusconi nog steeds op één lijn zit met Europa en de VS.

“Een heel lieve brief”

"Ik heb de betrekkingen met president Poetin een beetje hervat, een beetje veel, zodat hij me voor mijn verjaardag 20 flessen vodka heeft gestuurd met een heel lieve brief", sprak de Italiaan tijdens de toespraak. Berlusconi is onlangs, op 29 september, 86 jaar geworden. Poetin werd op 7 oktober 70 jaar.

Berlusconi zei ook dat hij Poetin dan weer Italiaanse wijn heeft gestuurd en een "even lieve brief". Poetin noemde de Italiaan volgens Berlusconi een "van zijn vijf echte vrienden".

Partner voor toekomstige Italiaanse regering

Het Forza Italia van Berlusconi wil momenteel als kleine partner in een rechtse coalitie voor de toekomstige Italiaanse regering zetelen. Het post-fascistische Fratelli d’Italia van Giorgia Meloni haalde bij de recente verkiezingen in het land 26 procent van de stemmen en zit samen in de coalitie met de rechts-populistische partij Lega van Matteo Salvini en het rechtse Forza Italia van Berlusconi om de meerderheid te behalen.

Vorige week waren er overigens al de eerste barsten in Giorgia Meloni’s coalitie, toen commotie ontstond rond de nieuwe Senaatsvoorzitter die fascistische relikwieën verzamelt. De 75-jarige Ignazio La Russa kreeg niet alle stemmen van het extreemrechtse blok. Voor de stemming was het bovendien ook tot een verhitte woordenwisseling tussen La Russa en Berlusconi gekomen.

Bezorgdheid

Sommige Italianen en Oekraïners maken zich intussen nu al zorgen om de steun van Italië aan Kiev tegen Rusland, eens de nieuwe regering van verkiezingswinnaar Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia aan de macht is.

Meloni voelde zich onlangs geroepen om Oekraïne persoonlijk te verzekeren dat de nieuwe regering van Italië volledige steun aan het land zal bieden. Meloni liet zich zelf in het verleden positief uit over de Russische president Vladimir Poetin, maar ze heeft de oorlog in Oekraïne wel veroordeeld en steunt de sancties van de Europese Unie tegen Rusland. De andere kopstukken uit haar rechtse alliantie hebben wel kritiek geuit op de sancties. En dan is daar dus ook de vriendschap tussen Forza Italia-leider Berlusconi en Poetin.

Berlusconi verklaarde enkele weken geleden enkel nog over Oekraïne dat Poetin “tot zijn offensief was gedwongen”. Zijn vertrouwelingen deden de uitspraken over de wederzijdse geschenken met Poetin van de hand als "oude verhalen". Berlusconi spreekt in de opgedoken opname echter expliciet over de Russische oorlog in Oekraïne. Het gaat dus om recente uitspraken. Volgens hem doet het westen al lang mee aan de oorlog "omdat we Oekraïne wapens en geld geven".

Comeback-Silvio

Silvio Berlusconi vierde eind vorige maand, vlak voor zijn verjaardag, zijn terugkeer in de Italiaanse politiek door een zetel in de Senaat te veroveren. Dit bijna tien jaar nadat hij een verbod had gekregen om een openbaar ambt te bekleden vanwege een veroordeling wegens belastingfraude. Berlusconi maakt van persoonlijke comebacks al drie decennia lang zijn handelsmerk.

Berlusconi’s Forza Italia - die in de jaren negentig een pionier was in de populistische politiek in Italië - behaalde bij de recente verkiezingen iets meer dan 8 procent in de stemming. Het was een beter dan verwacht resultaat voor de centrumrechtse partij, hoewel het nog steeds een aanzienlijk verlies van steun betekende in vergelijking met de 14 procent van de stemmen die het bij de verkiezingen van 2018 had gehaald. De partij is de afgelopen decennia zwakker geworden, getroffen door de juridische problemen van Berlusconi en zijn terugkerende gezondheidsproblemen, maar blijkt voorlopig te overleven. Belangrijke bondgenoot Giorgia Meloni is nu klaar om de eerste extreemrechtse regering van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog te leiden.

