Nieuwe uitbraak van de pest in Congo: al meer dan 500 besmettingen en 31 doden

In het noordoosten van Congo heeft de pest de kop weer opgestoken. De afgelopen maanden werden meer dan 500 gevallen vastgesteld. Een dertigtal mensen is al omgekomen. Dat hebben gezondheidsdiensten en experts aan het Franse persagentschap AFP gezegd.

Momenteel tellen we “meer dan 520 gevallen” van de pest en “meer dan 31 doden”, aldus dokter Patrick Karamura, minister van Volksgezondheid van de provincie Ituri, een regio waar de pest endemisch is. Dat betekent dat de ziekte er blijft voorkomen, zonder dat patiënten de ziekte elders oplopen. “Het gaat niet alleen om de builenpest. We hebben ook vijf gevallen van longpest en twee van bloedpest gezien”, legt de dokter uit.

De gevallen begonnen op te duiken tussen 15 november en 13 december in de gezondheidszone Biringi, in het deelgebied Aru, legt dokter Anne Laudisoit uit. Zij is epidemioloog bij de Amerikaanse ngo Ecohealth Alliance, die in de regio verblijft met een groep onderzoekers. “De gemiddelde leeftijd van de zieken is 13 jaar”, zegt ze. Er zijn echter grote verschillen: “De jongste is 3 maanden, de oudste 73.”

Ratten

Volgens Laudisoit was er op het moment van de eerste gevallen “massale sterfte bij ratten, wat een echte indicator is van pest”. Wanneer de ratten sterven, zoeken de vlooien die ze meedragen een nieuw dier om zich mee te voeden. Het dichtstbijzijnde dier was de mens”, legt de expert uit.

Ituri is de enige regio waar de pest endemisch is. De ziekte werd er al opgemerkt in 1926. Vanaf het Albertmeer tot het deelgebied Aru, dat grenst aan Zuid-Soedan, duikt de pest geregeld op”, vertelt dokter Laudisoit.

De pest wordt veroorzaakt door een bacterie Yersinia pestis, die meestal overgedragen wordt op de mens door een beet van een besmette vlo. Symptomen van de ziekte zijn rillingen, hoofdpijn en pijnlijk gezwollen lymfeklieren.

