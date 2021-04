Nieuwe Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken plaatst Rusland meteen voor ultimatum

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechië heeft vandaag, nauwelijks enkele uren nadat hij de eed had afgelegd, Rusland voor een ultimatum gesteld. Hij dreigt ermee nog meer Russische diplomaten het land uit te zetten als Rusland het Tsjechische ambassadepersoneel niet meer binnenlaat. Praag en Moskou zijn in een diplomatieke ruzie verzeild over ontploffingen in een Tsjechisch munitiedepot in 2014.

De sociaaldemocraat Jakub Kulhanek werd vandaag in Praag door president Milos Zeman ingezworen als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De Tsjechische politicus had blijkbaar geen behoefte aan een inloopperiode, want enkele uren later lanceerde hij al een duidelijke oproep aan Moskou. Hij stelde dat de Russische regering tegen morgenmiddag opnieuw de uitgewezen Tsjechische diplomaten moest binnenlaten. Als daar niet op werd ingegaan, zouden nog eens 20 Russische diplomaten het land worden uitgezet, zo stelde de kersverse minister.

Explosies in munitiedepot

De oorzaak van het conflict tussen beide landen gaat terug tot 2014. Volgens Tsjechië is de Russische inlichtingendienst verantwoordelijk voor de ontploffingen die zich toen voordeden in een munitiedepot in Vrbetice, 110 kilometer ten oosten van Praag. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Volgens het Kremlin gaat het evenwel om absurde en ongegronde beschuldigingen.

Als gevolg van de ruzie had Tsjechië afgelopen weekend achttien Russische diplomaten het land uitgestuurd. Maar daarop had Rusland dan weer gereageerd door 20 medewerkers van de Tsjechische ambassade uit te wijzen.

Volledig scherm Alexander Smejevski, de Russische ambassadeur in Tsjechië © EPA

Kulhanek heeft intussen ook een nota overgemaakt aan Alexander Smejevski, de Russische ambassadeur in Tsjechië. Daarin protesteer hij tegen de "disproportionele" reactie van Moskou . Hij stelt aan de kaak dat de werking op de Tsjechische ambassade in Rusland is lamgelegd door het personeelstekort, terwijl het functioneren van de Russische ambassade in Praag niet in gevaar werd gebracht.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie al laten weten niet opgezet te zijn met de toon die de Tsjechische minister aanslaat. "We raden Praag aan om zijn ultimatums te bewaren voor de dialoog binnen de NAVO. Een dergelijke toon is onaanvaardbaar voor Rusland", zegt Maria Zakharova, de woordvoerster van het ministerie. De Tsjechische ambassadeur zal donderdag op het matje worden geroepen, zo werd ook aangekondigd.

Het gaat volgens waarnemers om het grootste diplomatieke conflict tussen beide landen sinds tientallen jaren.

LEES OOK: