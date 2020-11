Nieuwe tegenslag voor Trump: Republikeinen in Michigan zeggen dat ze resultaat verkiezingen zullen respecteren

Hét dilemma voor Joe Biden: geeft hij Elizabeth Warren en Bernie Sanders een minister­post?

20 november Verwacht wordt dat Joe Biden volgende week al met de aanduiding van ministers begint. Een groot dilemma is of zijn gewezen tegenstrevers Bernie Sanders en Elizabeth Warren een post in de regering krijgen. Biden is dat aan zijn linkervleugel verplicht, maar dreigt dan wel twee zetels te verliezen in de senaat.