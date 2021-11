Nieuwe studie bevestigt: "Klimaatopwarming door menselijke activiteit verantwoordelijk voor bosbranden westen VS"

Klimaatverandering is de belangrijkste factor geworden die verantwoordelijk is voor de bosbranden die regelmatig het westen van de Verenigde Staten teisteren. Dat blijkt uit een nieuwe studie. In grote mate zijn menselijke activiteiten de oorzaak.

In het westen van de Verenigde Staten verwoestten bosbranden tussen 2001 en 2018 gemiddeld 13.500 vierkante kilometer oppervlakte per jaar, twee keer meer dan in de periode 1984-2000. "Het gebeurde sneller dan we verwacht hadden", zei Rong Fu, klimatologe aan de Californische universiteit UCLA, aan de Los Angeles Times. De klimatologe leidt de studie die maandag gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Om te begrijpen wat aan die snelle verslechtering ten grondslag ligt, analyseerde het team van Fu de verschillende factoren die aan het werk zijn bij het 'dampdrukdeficit' ('vapor pressure deficit' of VPD in Engels), die de droogte van de lucht weergeeft. Het VPD staat voor het verschil tussen de hoeveel water die aanwezig is in de atmosfeer en de maximumhoeveelheid die die atmosfeer kan bevatten. Hoe hoger het deficit, hoe meer de lucht het water van de bodem en planten opneemt. Dat leidt tot omstandigheden die branden in de hand werken.

De wetenschappers stelden vast dat de toename van bosbranden in het westen van de Verenigde Staten evenredig is met de toename van het VPD in het warme seizoen. Het aantal dagen met een hoog VPD verdubbelde bijna in de periode 2011-2018, vergeleken met de periode ervoor, zo blijkt uit de studie.

Fu en haar collega's berekenden dat 'natuurlijke' atmosferische veranderingen gemiddeld slechts voor een derde verklaarden waarom het VPD verslechterde. De rest, meer dan twee derde dus, was de voorbije twintig jaar te wijten aan klimaatverandering, grotendeels als gevolg van menselijke activiteiten.

"Voor 2000 konden we met de klassieke meteorologische modellen de meteorologie verklaren die bosbranden in de hand werkten", zei Rong Fu in de LA Times. Maar dat is dus niet langer het geval. Volgens sommige modellen in het onderzoek zou door de mens veroorzaakte klimaatverandering zelfs voor bijna 90 procent de anomalieën verklaren van het VPD.

In augustus 2020, toen California getroffen werd door de grootste brand ooit in de regio, was de door de mens veroorzaakte klimaatverandering verantwoordelijk voor bijna de helft van het "uitzonderlijk hoge" dampdrukdeficit, besluit de studie. Bij die bosbrand ging ongeveer 4.200 vierkante kilometer in vlammen op.