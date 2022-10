Nieuwe staking van piloten bij Eurowings van maandag tot woensdag

Noord-Ko­rea lanceert weer raket en stuurt straalja­gers naar grens

Noord-Korea heeft opnieuw een ballistische raket afgevuurd, melden de strijdkrachten van Zuid-Korea. Die belandde in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) in de Japanse Zee. Wat voor raket het precies was, is nog onduidelijk. Volgens Japan zijn er meerdere raketten afgevuurd.

13 oktober