Nieuwe satellietfoto’s tonen kilometerslange file met vluchtende Russen aan grens met Georgië

Het Amerikaanse bedrijf kon zondag een file van circa zestien kilometer vastleggen aan de Russisch-Georgische grens. Volgens Russische staatsmedia stonden er die dag 3.000 vrachtwagens en auto’s aan te schuiven om de grens met Georgië over te steken. Het buurland is erg in trek bij vluchtende Russen omdat ze voor een inreis geen visum nodig hebben. Volgens de Britse nieuwszender ‘Sky News’ liepen de wachttijden zondag op tot maar liefst 48 uur.

Niet alle EU-lidstaten zitten op dezelfde lijn

Aleksander vluchtte naar Finland

Aleksander (een schuilnaam, red.) is een van de Russen die naar Finland is gevlucht. Aan Sky News vertelde hij dat wie achterblijft in Rusland en protesteert het risico loopt gedood te worden. Vrienden van hem vluchtten eveneens naar het buitenland. “Zij bevinden zich op dit moment in Azerbeidzjan en Armenië. Sommigen zijn in de Europese Unie. Ze beseffen allemaal dat het onmogelijk is om een verschil te maken wanneer je in Rusland blijft. Binnenkort zal je daar zelfs in je eigen keuken niet meer openlijk kunnen praten”, voorspelt de Rus.