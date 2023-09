Nieuwe Russische generaal ziet Oekraïne als “opstap” naar Europese invasie

De Russische president Vladimir Poetin heeft Andrej Mordvitsjev gepromoveerd tot generaal, een man die eerder heeft verklaard dat Oekraïne slechts een “springplank” is om de rest van Europa binnen te vallen. Mordvitsjev voerde eerder al het bevel over het Centraal Militair District en de Russische Centrale Groepering van Strijdkrachten in Oekraïne.

Tijdens een interview eind juli suggereerde Mordvitsjev dat Rusland plannen heeft om de oorlog in Oekraïne uit te breiden naar Oost-Europa. Op de vraag over hoelang de oorlog nog zou duren, antwoordde hij: “Als we het hebben over Oost-Europa, dat we zullen moeten aanvallen, zal het natuurlijk langer duren”. De interviewer vroeg Mordvitsjev of Oekraïne “slechts een opstapje” is, waarop hij volmondig ‘ja’ antwoordde. “Ja, absoluut. Het is slechts het begin”, klonk het. De oorlog zal “hier niet zal stoppen”.

Dat Poetin hem nu aanstelt als generaal is een bijzondere zet, gezien de controversiële uitspraken van Mordvitsjev over de plannen van Rusland in Oost-Europa. Volgens een rapport van het Institute for the Study of War, promoveerde de Russische president hem waarschijnlijk om zijn “loyaliteit en gehoorzaamheid aan de hogere Russische militaire leiding te belonen”.

Toen Rusland Oekraïne in februari 2022 binnenviel, vreesden meerdere analisten dat het Kremlin grotere ambities had dan enkel de controle terug te winnen over het voormalige Sovjetland. Het Russische anti-NAVO-beleid maakt deze bezorgdheid groter. Ook hebben in het verleden bondgenoten van Poetin de mogelijkheid geopperd om de invasie uit te breiden naar NAVO-landen zoals Polen. Verschillende analisten vinden dit verontrustende tekenen.

