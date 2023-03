Nieuwe richtlijnen binnen Oxfam: “Vermijd woorden als ‘moeder’, ‘hoofdkwartier’ en ‘zwarte markt”

Nieuwe richtlijnen die werknemers van Oxfam kregen omtrent inclusief taalgebruik doen de gemoederen flink oplaaien. Zo zouden ze beter niet meer de woorden ‘moeder’ en ‘vader’ gebruiken in de context van transgender- en LGBTQ+-onderwerpen. Maar ook termen als ‘hoofdkwartier’ (te koloniaal), ‘jeugd’ (niet respectvol genoeg), zwarte markt (gebruik eerder informele economie) en ‘producten voor vrouwelijke hygiëne’ (te stigmatiserend) vallen in slechte aarde. De organisatie die strijdt tegen honger in de wereld benadrukt wel dat het advies zeker niet bindend is.

De handleiding bestaat uit 92 pagina’s. In de inleiding worden meteen excuses aangeboden omdat Engels gebruikt wordt, “de taal van een koloniserende natie”. Daarna volgt een hele waslijst van woorden of uitdrukkingen die vermeden zouden moeten worden. Per pagina worden twee à drie gevallen behandeld, met daarbij ook de uitleg wat er precies aan scheelt.

Zo is het bijvoorbeeld beter om ‘ouder’ te gebruiken in plaats van moeder of vader, kwestie van transgenders niet voor het hoofd te stoten. “Maar als ze een specifieke voorkeur hebben voor een van beide mag hun keuze uiteraard gerespecteerd worden.”

Een ‘moeder in verwachting’? Liever niet omdat dit laat uitschijnen dat de vrouw de zwangerschap sowieso wil voltooien. Een zwangere dame klinkt dan veel beter. En als u het helemaal inclusief wil: ‘mensen die zwanger kunnen worden’.

Het gebruik van het woord ‘mensen’ is volgens de handleiding trouwens ook niet helemaal koosjer. “Het is een neutrale term, maar in een wereld waar patriarchale systemen de bovenhand halen merken we dat er vooral mannen mee bedoeld worden. Probeer daarom de groep waarvan sprake zo specifiek mogelijk te omschrijven.”

Nog enkele om het af te leren: zeg sekswerker in plaats van prostituee en ‘migratie als een complex fenomeen’ in plaats van migratiecrisis. Het woord ‘hoofdkwartier’ zou nooit gebruikt mogen worden omdat er dan sprake is van één kantoor dat belangrijker is dan de andere. “In de context waar wij in werken, komt dat heel koloniaal over.”

“Deze adviezen zijn vooral bedoeld voor intern gebruik en hoeven niet verplicht gevolgd te worden”, klinkt het. “Ze zijn louter een leidraad om als auteur respectvol te communiceren met het verschillende scala aan mensen waarmee we werken. We zijn trots op inclusief taalgebruik. We zullen het probleem van armoede niet overwinnen door gemarginaliseerde groepen uit te sluiten.”

Op sociale media was het kwaad echter geschied. Heel wat mensen lieten duidelijk verstaan deze “woke waanzin” niet langer te pikken. “Mijn geld zullen ze bij Oxfam nooit meer zien”, luidde de algemene teneur.