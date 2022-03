Nieuwe richtlijn in Europa: maximumstraf voor verkrachting moet minstens acht jaar zijn

“Te veel vrouwen en meisjes worden het slachtoffer van verkrachting, intimidatie of misbruik. In het moderne Europa is hier geen plaats voor. Helaas verbetert de situatie niet snel genoeg en verspreidt geweld zich online”, stelt vicevoorzitter Vera Jourova in een persbericht.

“Hier maken we verschil mee”

Volgens de nieuwe richtlijn zullen de feiten strafbaar zijn van zodra instemming ontbreekt. Tot nu toe is er in achttien lidstaten pas sprake van verkrachting als er geweld of bedreigingen mee gemoeid zijn. Daarnaast worden ook genitale verminking, cyberstalking en cyberintimidatie strafbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor wie zonder toestemming intiem materiaal deelt of online aanzet tot geweld of haat op basis van geslacht.

De Commissie is van oordeel dat een Europese harmonisering met gemeenschappelijke definities en minimumstraffen meer bescherming zal bieden. “Met dit voorstel zullen we een verschil maken voor vrouwen en meisjes in heel Europa”, zei Eurocommissaris voor Gelijkheid Helena Dalli. Voor verkrachting wordt bijvoorbeeld een maximumstraf van minimaal acht jaar voorgesteld, voor genitale verminking vijf jaar en voor cyberstalking twee jaar. Het staat de lidstaten steeds vrij om hogere maximumstraffen op te leggen.

Kanko: “Onrecht moet stoppen”

De nieuwe regels willen ook de toegang van slachtoffers tot de rechter verbeteren en hen in staat stellen om schadevergoedingen te eisen. Er zijn ook voorstellen om gratis hulplijnen en crisiscentra op te richten.

De richtlijn moet nu goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Europarlementslid Assita Kanko (N-VA) reageert alvast positief. “Het was hoog tijd dat de EU op dit vlak een harde houding ging aannemen. Veel vrouwen ondergaan geweld, maar zien de dader vrijuit gaan of te lichte straffen krijgen. Dat onrecht moet stoppen.”

