Nieuwe regels voor wie naar Engeland reist

Recordaan­tal besmettin­gen op maandag en dinsdag: “Nooit eerder gezien, en het zal nog stijgen”

Gisteren en eergisteren zijn er een recordaantal positieve testen geregistreerd, meer dan 27.000 per dag. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. “Dat aantal besmettingen hebben we nooit eerder gezien en het zal nog toenemen.” Mogelijk stevenen we af op 50.000 besmettingen per dag, voegt hij toe in een gesprek met HLN LIVE.

20:01