Nieuwe reeks aanvallen op Oekraïne: mogelijk ook Russische raketten door NAVO-luchtruim gevlogen

UpdateRusland heeft opnieuw grootschalige drone- en raketaanvallen uitgevoerd op verschillende steden in Oekraïne. In heel het land is het luchtalarm afgegaan: burgers moeten massaal dekking zoeken. Verschillende energiecentrales in het oosten, zuiden en westen zijn geraakt. Opvallend: twee Russische raketten zouden door het luchtruim van Moldavië en vervolgens dat van NAVO-lidstaat Roemenië gevlogen voordat ze Oekraïne bereikten, dat zegt een Oekraïense topgeneraal.

Volgens Valerij Zaloezjnyj, de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, hebben twee Russische Kalibr-kruisraketten vanmorgen het NAVO-luchtruim geschonden toen ze boven Roemenië vlogen, op weg naar het westen van Oekraïne. Dat gebeurde nadat ze eerder ook boven Moldavië waren gevlogen, dat geen NAVO-lidstaat is. Het zou de eerste keer in de oorlog zijn dat Russische raketten door NAVO-luchtruim hebben gevlogen. De raketten zouden vanuit de Zwarte Zee zijn gelanceerd.

De Moldavische regering bevestigt de berichtgeving en roept de Russische ambassadeur bij zich om officieel protest aan te tekenen tegen de schending van het Moldavische luchtruim. “Het ministerie van Defensie houdt de situatie in de regio van dichtbij in de gaten en veroordeelt de schending van het Moldavische luchtruim ten strengste”, klinkt het in een mededeling.

“Wij verwerpen resoluut de laatste vijandelijke acties tegen Moldavië, die onaanvaardbaar zijn voor onze bevolking. We roepen Rusland op zijn militaire agressie tegen een buurland, die leidt tot ontelbare menselijke slachtoffers en materiële schade, stop te zetten.”

Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat de informatie over dat de raketten ook over Roemeens grondgebied - en dus NAVO-grondgebied - zijn gevlogen, niet is bevestigd. Rusland heeft nog niet gereageerd.

Spervuur van Russische raketten

Vanuit meerdere plekken in Oekraïne komen vrijdag meldingen van Russische raketaanvallen. “Het luchtalarm in heel Oekraïne gaat al drie uur af”, verklaarde het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken omstreeks 10.30 uur. “De dag is begonnen met een grote Russische raketaanval.”

De autoriteiten van de regio’s Charkov en Zaporizja melden beschietingen en volgens Oekraïense media zijn ook bij Dnipro en Vinnytsja explosies geweest. Ook in de hoofdstad Kiev zijn er ontploffingen gehoord, aldus persbureau ‘Reuters’. In Charkov registreerden de autoriteiten 17 inslagen en in Zaporizja zeventien. In die laatste regio zou dat “het grootste aantal sinds het begin van de invasie” zijn. Op sommige plekken viel de stroom uit en is er brand uitgebroken.

In de regio Dnjepropetrovsk konden de meeste aanvallen worden afgeslagen door de luchtafweer, maar één raket trof wel de energiefaciliteiten bij Kryvy Rih. Daar zou zware schade zijn en één persoon raakte gewond. Volgens de bevoegde commandant zou het gaan om Iraanse drones.

“Genoeg gepraat”

De Oekraïense topfunctionaris Michailo Podoljak roept vanwege de aanvallen opnieuw op tot westerse wapensteun. Hij pleit voor de levering van onder meer langeafstandsraketten en straaljagers. “Genoeg gepraat en politieke aarzeling”, schrijft de adviseur van president Volodimir Zelenski op Twitter.

Sinds de herfst bestookt Rusland het Oekraïense energienetwerk regelmatig. Die aanvallen lijken bedoeld om zoveel mogelijk schade te berokkenen aan het energienetwerk en de warmte- en watertoevoer in het land. Zo probeert Rusland de Oekraïense maatschappij te ontwrichten. In de meeste delen van Oekraïne ligt de temperatuur momenteel onder het vriespunt.

KIJK. Professor Criekemans ziet in de bombardementen een voorbode voor een groter Russisch offensief

Oekraïne vreest dat de bombardementen een voorbode kunnen zijn voor een groter Russisch offensief. “Het lijkt erop dat de Russen het terrein aan het testen zien en ze kijken wat er mogelijk is”, aldus professor Internationale politiek David Criekemans (UA). “Het zou kunnen dat het een voorbereiding is voor een campagne die later pas op gang komt, maar het is eigenlijk nog te vroeg.”

Nieuw Russisch offensief?

Volgens de gouverneur van de grotendeels bezette provincie Loehansk, Serhiy Haidai, zijn de Russische troepen aan een “groot offensief” in het oosten van Oekraïne begonnen. Hij zegt dat er sprake is van “maximale escalatie” en ziet een grote toename van het aantal beschietingen. “We zien kleine groepen (Russische soldaten, red.) die proberen op te rukken, soms met de steun van zware bepantsering zoals tanks, en soms zonder. Er wordt continu geschoten.”

Op de Oekraïense televisie beschreef de gouverneur grote nieuwe Russische aanvallen rond Kreminna, langs het noordelijk deel van het oostfront en vertelde hij dat de Russische troepen proberen op te rukken naar het westen. Toch beweert de gouverneur dat de Russen nog geen successen hebben geboekt. “Onze verdediging heeft ze volledig kunnen stoppen”, aldus nog Haidai.

Oekraïense troepen probeerden al enige tijd een belangrijke route tussen Kreminna en Svatove te verstoren. Die weg vormt al maanden de frontlinie. Kreminna en Svatove, die ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van de provinciale hoofdstad Loehansk liggen, werden afgelopen voorjaar bezet door Moskou. Vóór het Oekraïense tegenoffensief in de herfst van vorig jaar had Rusland de controle over praktisch de hele provincie Loehansk.

Als de Russen erin slagen om een gat te slaan in de Oekraïense linies in de regio, zou de stad Kramatorsk binnen handbereik liggen. Ook daar werden explosies gehoord. De stad is een belangrijk militair knooppunt voor de Oekraïners. Volgens Haidai is het dan ook noodzakelijk dat Oekraïne “zwaar materieel en munitie voor de artillerie” krijgt. Niet alleen om de huidige lijn te verdedigen, maar ook om in de tegenaanval te gaan.

KIJK. Beelden uit Dnjepropetrovsk tonen de Russische drone- en raketaanvallen



Symbolische datum

De goed geïnformeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) meldde gisteren al dat het Russische leger al begonnen aan een groot offensief in de provincie Loehansk. Russische militaire bloggers melden dat conventionele Russische troepen op grote schaal Oekraïense verdedigingslinies aanvallen. Dat gebeurde de afgelopen weken al door aanvalsgolven van slecht bewapende rekruten en criminelen in dienst van de huurlingenorganisatie Wagner. Daarbij zouden zeer zware verliezen zijn geleden aan beide kanten. Nu is het reguliere Russische leger grootschalig actief langs dit front. Er zou terreinwinst zijn behaald richting Charkov.

Oekraïne was voorbereid op een nieuwe aanval die rond 24 februari gelanceerd zou worden. Een symbolische datum, vermits de invasie dan exact een jaar aan de gang is. President Vladimir Poetin zou zijn troepen de opdracht gegeven hebben om voor 1 maart de hele Donbas-regio te veroveren. Moskou wil snel handelen, vóór de beloofde nieuwe westerse tanks in Oekraïne aankomen en vóór de lente aanbreekt en het front in een grote modderpoel verandert. Vorig jaar hinderde dat de Russische troepen enorm.