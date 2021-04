Nieuwe recordcijfers in India: ziekenhuizen in hoofdstad zonder zuurstof, crematorium verbrandt zelfs lichamen op parking

India heeft vandaag opnieuw alle records gebroken met haar coronacijfers. Er werden maar liefst 314.835 nieuwe besmettingen geregistreerd. Geen enkel ander land haalde ooit zo een hoog aantal in 24 uur tijd tijdens de pandemie. Experts vrezen zelfs dat het werkelijke aantal besmettingen nog tien keer hoger ligt. Verscheidene ziekenhuizen in de hoofdstad New Delhi zijn door hun voorraad zuurstof heen en crematoria kunnen de toevloed van lichamen niet aan.

India kampt met een tweede coronagolf en die laat de eerste van september eruit zien als een molshoopje. Een van de motoren is een nieuwe variant (B.1.617), die mogelijk nog besmettelijker is dan de al bekende stammen. Maar ook de soepele coronamaatregelen - uit vrees voor de economische gevolgen van strenge maatregelen - en de massabijeenkomsten die overal blijven plaatsvinden, zouden een belangrijke rol spelen.

In totaal werden al meer dan 15,9 miljoen besmettingen geregistreerd. Alleen de Verenigde Staten tekenden er meer op. Gezondheidsexperts in het noorden en het westen van India - waaronder ook de hoofdstad New Delhi - verklaarden al dat de meeste ziekenhuizen vol liggen en er nog amper zuurstof is om coronapatiënten te helpen. Sommige artsen raden hun patiënten zelfs aan om thuis te blijven.

Zuurstoftank

Pakkende beelden uit India tonen mensen die samentroepen op plaatsen waar lege zuurstoftanks worden gevuld, zodat ze een familielid kunnen redden. Of mensen die met een zuurstoftank liggen te wachten achteraan in een wagen, in de hoop dat er snel een bed vrijkomt in het plaatselijke ziekenhuis. Vaak is het tevergeefse moeite. “Momenteel zijn er op veel plaatsen geen vrije bedden en zuurstof meer”, aldus viroloog Shahid Jameel van de Ashoka University. “De gezondheidszorg staat op instorten.”

Delhi’s minister van Volksgezondheid Satyendar Jain bevestigt dat. Volgens hem zijn er ook grote tekorten aan bedden op intensieve zorg. Er zijn er op dit moment 5.000 méér nodig dan er effectief zijn.

In een televisietoespraak zei deputy chief minister Manish Sisodia van New Delhi dat het moeilijk wordt voor ziekenhuizen om nog levens te redden. Omliggende staten hebben al laten weten dat ze niet meer zullen bijspringen bij de bevoorrading met zuurstof, omdat ze bang zijn dat ze zelf niet genoeg zullen hebben.

Coronadoden

Ook het aantal coronadoden zit op een ongezien niveau. Vandaag kwamen er weer 2.104 nieuwe sterfgevallen bij en dat zijn er nog meer dan gisteren. In totaal vielen er al 184.657 coronadoden. Alleen in de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico zijn het er meer. Ook hier vrezen experts echter dat het echte aantal doden een pak hoger kan liggen dan officieel gerapporteerd wordt.

Crematoria werken dag en nacht, volgens verslagen in Indische media. Een crematorium in de oostelijke stad Muzaffarpur meldt dat het de toestroom van lichamen niet aankan en dat treurende families moeten aanschuiven om afscheid te kunnen nemen. Een crematorium ten oosten van Delhi bouwde zelfs brandstapels op zijn parking om lichamen te verbranden.

Vaccineren

India is de grootste vaccinproducent ter wereld, maar heeft er zelf veel te weinig. Het land zette al 100 miljoen prikken, maar daarmee is nog maar een fractie van het totale aantal inwoners van 1,3 miljard beschermd. In totaal zouden er nog maar 27 miljoen doses over zijn, goed voor negen dagen vaccineren.

Vanaf 1 mei zou iedereen boven 18 jaar zich kunnen laten vaccineren, maar op dit moment zijn er dus niet voldoende vaccins voor handen voor die 600 miljoen nieuwe kandidaten.

