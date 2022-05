Nieuwe reconstructie vertelt minuut voor minuut hoe gruwelijke schietpartij op school in Texas zich ontvouwde, terwijl politie buiten wachtte

Er rijzen steeds meer vragen bij het optreden van de politie naar aanleiding van de dodelijke schietpartij op een basisschool in Texas afgelopen week. De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ reconstrueerde bijna minuut voor minuut wat er zich exact afspeelde, op basis van een nieuwe tijdlijn van de autoriteiten en transcripties van telefoontjes naar het noodnummer. En daaruit blijkt dat terwijl leerlingen binnen keer op keer de hulpdiensten belden en smeekten om hulp te sturen, de politie buiten stond te wachten. Meer dan een uur.

Dinsdag had zich voor de kinderen van de Robb Elementary School in het plaatsje Uvalde aangediend als een feestelijke dag. Ze zouden naar films kijken in de klas, foto's nemen met hun familie en hun diploma vieren, want het was nog maar twee dagen tot het einde van het schooljaar.

Salvador Ramos (18) besliste er anders over. Om 11.28 uur reed hij met de wagen van zijn oma - die hij even daarvoor had aangevallen - in een greppel vlak bij de school en vuurde hij zijn eerste schoten af. Meer dan twintig. Eerst naar passanten, daarna naar de ramen van enkele klassen.

Deur

Enkele minuten later was hij binnen in de school. Hij glipte door een deur die afgesloten had moeten zijn, maar open stond omdat een lerares even naar buiten was gegaan om haar smartphone te halen.

Ramos ging naar binnen in het gebouw van het vierde leerjaar en begon op de deur van een klaslokaal te slaan en te schoppen, roepend dat ze hem binnen moesten laten. Maar de deur was vast en hij slaagde er niet in om ze open te krijgen. Daarop trok hij verder.

In de klaslokalen 111 en 112 - die met elkaar verbonden waren - waren leraressen Eva Mireles en Irma Garcia met hun kinderen naar de Disneyfilm ‘Lilo & Stitch’ aan het kijken. Opgeschrikt door het lawaai rende een van de vrouwen naar de klasdeur om die vast te maken, maar Ramos was haar voor.

Kleintjes

Miah Cerrillo (11) zag hoe haar lerares terugdeinsde, terwijl de schutter naar binnen kwam. Eerst schoot hij de ene lerares neer, dan de andere. Vervolgens opende hij het vuur op de kleintjes.

Daarna ging hij het aangrenzende lokaal binnen en deed hij daar hetzelfde. Meer dan 100 schoten ratelden door de school. Het was 11.33 uur.

Niet alle kinderen werden gedood. Zij probeerden zich wanhopig te verbergen. Miah was één van hen. Ze lag op haar rug op de grond en voelde hoe een klasgenootje op haar viel. Doodsbang dat de schutter terug zou komen, nam het meisje bloed van haar dode klasgenootje en wreef dat over zich uit. Daarna deed ze of ze dood was.

Twee minuten nadat de schutter klaslokalen 111 en 112 binnen was gegaan, haastten verscheidene agenten van de politie van Uvalde zich de school binnen. Twee agenten gingen op de deur van de betrokken lokalen af, maar raakten lichtgewond door kogels die dwars door de deur afgevuurd werden.

Trieste muziek

Enkele minuten gingen voorbij en Miah hoorde hoe de schutter opnieuw in het andere lokaal binnenging en “erg trieste muziek” afspeelde. Toen weerklonken opnieuw zestien schoten. Buiten stroomden intussen nog meer agenten toe. Tegen de middag waren er negentien in de gangen van de school en nog meer buiten.

Om 12.10 uur vertelde een van de leerlingen in de getroffen klassen die stiekem het noodnummer 911 had gebeld, fluisterend dat er nog acht of negen kinderen in leven waren. De politiechef die de leiding had op dat moment, besliste echter om niet overhaast naar binnen te stormen, omdat hij ervan uitging dat de schutter zich gewoon ergens verschanst had en dat er geen kinderen meer in gevaar waren. De minuten tikten weg, terwijl de politie wachtte op gespecialiseerd materiaal om de dader aan te vallen.

Om 12.15 uur arriveerden speciale agenten van de grenspolitie, die waren opgeroepen. Wat zij aantroffen, was pure chaos. Lokale agenten liepen door elkaar en ouders probeerden hun kinderen via ramen uit het gebouw te halen. Zelf moesten ze wachten.

Om 12.19 uur kwam er opnieuw een telefoontje uit klaslokaal 111 binnen bij het noodnummer. Het was een meisje, maar ze hing snel op toen een andere leerling haar zei dat ze dat moest doen. Twee minuten later volgde nog een telefoontje. Daarop klonken drie schoten. Om 12.47 uur belde een van de meisjes opnieuw. Op dat moment zaten de kinderen al meer dan een uur met de schutter opgesloten. Het meisje smeekte: “Alsjeblieft, stuur de politie nu”, volgens een transcriptie van de autoriteiten.

Sleutels

Om 12.50 uur vielen de speciale agenten van de grenspolitie eindelijk binnen. Ze openden de deur met sleutels van een conciërge van de school en stormden naar binnen. Ze vuurden 27 schoten af. Eén ervan raakte de schutter dodelijk. In de gang werden nog acht andere kogelhulzen van de autoriteiten gevonden. De schutter had in totaal 142 kogels afgevuurd met zijn semiautomatisch geweer.

Miah en de twee kinderen die het noodnummer belden, overleefden het bloedbad. Miah heeft wel fragmenten van kogels in haar achterhoofd en haar rug. Het meisje weigert echter om haar huis te verlaten en is volgens haar familie bang dat de schutter nog altijd zal terugkomen om haar te doden, ook al weet ze dat hij niet meer leeft.

Negentien kinderen en twee leraren lieten het leven.

