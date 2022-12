Nieuwe raketaanvallen in Oekraïne, maar ook explosies op Russische vliegvelden en de Krim

Rusland heeft een nieuwe golf raketten afgevuurd op Oekraïne. De luchtafweer heeft volgens de Oekraïense autoriteiten een deel daarvan uit de lucht kunnen halen, maar in onder meer Odesa en Zaporizja zijn raketten ingeslagen. In sommige delen van het land is de stroom weer uitgevallen. Bij explosies op twee militaire vliegvelden in het Europese deel van Rusland zijn dan weer minstens drie doden en meerdere gewonden gevallen.

KIJK. Bewakingsbeelden tonen de mysterieuze ontploffing op de luchtmachtbasis van Engels

In heel Oekraïne ging maandag aan het begin van de middag het luchtalarm af en burgers werden opgeroepen om dekking te zoeken in de schuilkelders.

In Zaporizja zijn volgens de autoriteiten twee doden gevallen doordat de raketten meerdere huizen hebben vernietigd.

In de noordelijke regio Soemi is de elektriciteit uitgevallen na de Russische luchtaanvallen. Ook in de zuidelijke regio Odesa zijn explosies te horen geweest. Volgens berichten op sociale media viel daarna het licht uit bij mensen in huis en is de watervoorziening verstoord.

Ook in de industriestad Kryvy Rih in het zuidoosten vonden volgens officiële informatie black-outs plaats, waardoor er storingen waren in de stadsverwarming en de watervoorziening.

In Mykolajiv heeft het stadsbestuur zelf de stroom uit voorzorg uitgeschakeld, om brand te voorkomen.

Ook in buurland Moldavië was door nieuwe stroomstoringen te merken dat het elektriciteitsnetwerk geraakt is.

Meer dan 150 raketten

Het Oekraïense leger denkt dat Rusland meer dan 150 raketten heeft afgevuurd en dat de luchtafweer daardoor niet alles uit de lucht kon schieten. De gouverneur van de hoofdstad Kiev zegt dat de luchtverdediging daar in elk geval goed z’n werk doet, maar raadt iedereen aan om voorlopig in de schuilkelders te blijven.

Rusland heeft sinds midden oktober al een groot deel van het Oekraïense energienetwerk platgebombardeerd met meerdere grote golven raketaanvallen. Daarbij worden kruisraketten gelanceerd vanop schepen in de Zwarte Zee en lanceren gevechtsvliegtuigen hun raketten vanuit de lucht. Doel is Oekraïne op de knieën te krijgen nu de winter is ingetreden en heel het land met vriestemperaturen te maken krijgt.

Explosies op Krim en in Russische vliegbases

Vrijwel tegelijkertijd met de aanvallen op het Oekraïense grondgebied waren er ook ontploffingen op de door Rusland bezette Krim. Bij de stad Dzjankoj is een aantal explosies te horen geweest volgens Oekraïense media.

Eerder op de dag vonden ook grote ontploffingen plaats bij twee Russische vliegbases, op honderden kilometers van de grens met Oekraïne. Volgens Russische staatsmedia zijn daarbij drie mensen omgekomen en zes mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk wat er gebeurd is en of de incidenten in verband staan met de oorlog in Oekraïne.

“Een niet-geïdentificeerde drone heeft een vliegveld in de regio Saratov aangevallen”, meldde de Russische nieuwssite Baza. Volgens het bericht werden twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd ontplofte een vrachtwagen geladen met benzine op het tarmac in de regio Rjazan ten zuiden van Moskou. Daarbij vielen drie doden en vijf gewonden.

De oorzaak van de explosie in Rjazan is nog niet duidelijk. Daar zou een vliegtuig beschadigd geraakt zijn. Op de luchthaven Engels-2 bij Saratov zouden ook twee vliegtuigen getroffen zijn. De vliegtuigen in Saratov zouden strategische bommenwerpers van het type Tu-95 zijn. Die worden gebruikt voor Russische raketaanvallen op Oekraïne. De afgelopen weken hebben dergelijke aanvallen enorme schade toegebracht aan de Oekraïense energie-infrastructuur.

In het verleden heeft Kiev toegegeven aanvallen te hebben uitgevoerd op verschillende luchtmachtbasissen op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Wie achter de recentste explosies zit, is echter nog onduidelijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.