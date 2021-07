Nieuwe problemen met Boeing 787 Dreamliner

Volgens de luchtvaartautoriteit zit de nieuw ontdekte fabricatiefout in de buurt van de neus van bepaalde toestellen van het 787-type. "Het euvel werd ontdekt tijdens de lopende brede inspecties van de Boeing 787 die de FAA opgelegd had." Volgens bronnen is er een probleem met "rimpels" in het voorste drukschot (onderdeel van de drukcabine) in de neus van het toestel.