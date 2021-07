Nieuwe president van Peru belooft grondwetshervorming

Kinderen vanaf 5 jaar met onderlig­gen­de aandoenin­gen kunnen coronaprik krijgen in Israël

28 juli Kinderen tussen vijf en elf die ernstig risico lopen om zwaar ziek te worden of te overlijden aan een coronabesmetting komen voortaan in Israël in aanmerking voor een coronaprik. Dat heeft het Israëlische ministerie van Volksgezondheid aangekondigd. Het gaat dan bijvoorbeeld over kinderen met obesitas of hart- of longproblemen.