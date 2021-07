Nieuwe premier Haïti belooft orde te herstellen en verkiezingen uit te schrijven

Biden wil niet militair ingrijpen op Haïti, maar stuurt wel mariniers naar ambassade

16 juli President Joe Biden is voorlopig niet van plan om met Amerikaanse troepen in te grijpen op Haïti, dat na de moord op president Jovenel Moïse in chaos is vervallen. Dat zei het Amerikaanse staatshoofd donderdag. "We sturen alleen mariniers naar onze ambassade om de veiligheid te garanderen, maar het idee dat we Amerikaanse troepen zouden sturen naar Haïti is momenteel niet aan de orde”, aldus Biden.