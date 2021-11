Nieuwe PCR-test voorspelt ernst van ziekteverloop Covid-19 nog voor besmetting: “Een gamechanger”

Onderzoekers van het universitair ziekenhuis van het Zwitserse Bazel hebben een biomarker ontdekt die kan worden gebruikt om te voorspellen of een Covid-infectie mild of ernstig zal verlopen, zelfs nog voor een besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden. Met een eenvoudige PCR-test moet iedereen in de toekomst kunnen achterhalen of men tot de risicogroep behoort.

Voor ouderen, zwangere personen of volwassenen met diabetes of hoge bloeddruk kan een Covid-infectie bijzonder zware gevolgen hebben. Maar een ernstig verloop en een eventuele ziekenhuisopname kunnen ook bij andere mensen niet worden uitgesloten. Tot nu toe was het echter moeilijk om het risico hiervan in te schatten.

Onderzoekers van het universitair ziekenhuis van Bazel hebben in samenwerking met wetenschappers van het gerenommeerde Max Planck Instituut, het Champalimaud Center in Lissabon en de universiteit van Wisconsin (VS) nu een biomarker ontdekt waarmee je kan voorspellen of een Covid-infectie mild of ernstig zal zijn en hoe hoog het risico is om aan de infectie te overlijden. Volgens de studie, die al door andere onderzoekers is beoordeeld, zou in de toekomst een PCR-test met diepe neuswisser voldoende kunnen zijn om een onderscheid te maken tussen mensen die meer en minder risico lopen, zo meldt de Zwitserse nieuwswebsite 20Min.

“Met dit uitstrijkje zou het mogelijk zijn om te voorspellen hoe een Covid-infectie zich zal ontwikkelen, zelfs vóór een besmetting heeft plaatsgevonden”, zegt Alexandar Tzankov van het Instituut voor Medische Genetica en Pathologie van het universitair ziekenhuis in Bazel.

Gamechanger

Volgens de in Genève gevestigde epidemioloog Antoine Flahault kunnen de bevindingen van het onderzoek een gamechanger worden: “Het is van groot belang om het verloop van de ziekte te kunnen voorspellen en in het bijzonder het risico op ziekenhuisopname en overlijden.” Dit is vooral belangrijk in het licht van nieuwe Covid-medicijnen, die meestal binnen de vijf dagen na de eerste symptomen moeten worden toegediend.

Dankzij deze biomarker kunnen dure medicijnen specifiek worden voorgeschreven aan risicogroepen, verklaart Flahault, hoofd van het Institute for Global Health aan de Universiteit van Genève. “Dit zal helpen om het risico op ernstige vormen van Covid-19 die leiden tot ziekenhuisopname en overlijden aanzienlijk te verminderen.” Implementatie in de reeds beschikbare PCR-testen verwacht hij echter niet op korte termijn: “Voordat deze procedure algemeen kan worden ingezet, zal het onderzoek eerst nog moeten worden uitgebreid naar een grotere groep patiënten”.

