“Nieuwe pandemie”: Duitsland verlengt lockdown en gooit samenleving vijf dagen volledig op slot rond Pasen

De Duitse lockdown wordt verlengd tot 18 april en het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt. Dat besloten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien deelstaten tijdens topoverleg over het coronabeleid. Van 1 tot 5 april, tijdens het paasweekend, zal het openbare leven in het land grotendeels stilgelegd worden om het stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen.

Tijdens de paasvakantie tussen 1 en 5 april moet de meeste winkels gesloten zijn en mogen er geen kerkdiensten plaatsvinden. Winkels die voedsel verkopen krijgen een uitzondering op zaterdag 3 april, op de overige dagen zijn de meeste levensmiddelenwinkels toch al vaak gesloten vanwege de paasdagen. Kerkdiensten moeten zoveel mogelijk online plaatsvinden. De horeca moet weer sluiten, terwijl die nu wel buiten mensen mocht bedienen, en de verplichting tot telewerk wordt verlengd in plaats van versoepeld zoals gepland.

Lees ook Partijgenote (53) van Merkel overlijdt op vlucht vanuit Cuba

Witte Donderdag en Stille Zaterdag worden dit jaar ook beschouwd als rustdagen en het aantal contacten zal die dagen beperkt moeten worden. “Vijf dagen lang geldt het principe #WirBleibenZuHause (wij blijven thuis, red.)”, klinkt het in een document van de regering. Private bijeenkomsten mogen enkel plaatsvinden met het huishouden en één ander huishouden, of maximaal vijf personen. Kinderen onder de 14 jaar moeten niet worden meegerekend.

“Zeer serieuze situatie”

Het plan om tijdens Pasen tijdelijk iets meer bezoek thuis toe te laten, werd verworpen. Tijdens een persconferentie afgelopen nacht drukte Merkel de Duitsers op het hart om vooral thuis te blijven tijdens Pasen. De bondskanselier sprak over “een nieuwe pandemie” met een dominante Britse variant. "We bevinden ons nu in een zeer serieuze situatie", zei ze, eraan toevoegend dat Duitsland een race tegen de klok voert om de inwoners te vaccineren.

Markus Söder, minister-president van de belangrijke deelstaat Beieren, had het over “de gevaarlijkste fase van de pandemie”.

De afgelopen 24 uur zijn er 7.485 nieuwe besmettingen gemeld door het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano. Dat zijn er fors meer dan vorige week dinsdag (5.480). In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,65 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 250 sterfgevallen opgelopen tot 74.964.

Voor vakantiegangers in het buitenland wordt het verplicht een coronatest te doen voor de terugvlucht. Sowieso worden alle burgers aangemaand om thuis te blijven tijdens de paasvakantie en ook geen binnenlandse reizen te ondernemen. Regio's waar de coronacijfers hard oplopen moeten coronaregels gaan aanscherpen en nadenken over maatregelen zoals uitreisbeperkingen, strengere contactbeperkingen of een mondmaskerplicht in personenauto's.

Volledig scherm De Duitse bondskanselier Angela Merkel. © EPA

Derde golf

Duitsland zit al sinds halverwege december in lockdown. De autoriteiten hadden voor het overleg maandag de verwachtingen over mogelijke versoepelingen getemperd. Ze maken zich zorgen over het groeiende aantal coronabesmettingen. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn waarschuwde vorige week dat zijn land in een derde coronagolf zit.

De aangekondigde maatregelen zijn de strengste lockdownmaatregelen sinds het begin van de pandemie in Duitsland. De federale overheid en de deelstaten overlegden meer dan 11 uur lang, mede omwille van een discussie over de “contactarme” vakanties in eigen deelstaat. Verschillende deelstaten drongen er op aan om de Duitsers wel op vakantie te laten gaan in vakantiewoningen, appartementen, caravans en stacaravans mogelijk te maken in hun eigen deelstaat, zolang ze hun eigen sanitaire voorzieningen organiseren en hun eigen maaltijden voorzien. Die eis werd niet opgenomen in de resolutie.

Duitse bestuurders zagen vorige maand nog wel ruimte voor versoepelingen. Zo mochten kappers en sommige scholen enkele weken geleden weer open. De lockdown wordt in Duitsland steeds met enkele weken verlengd. Op 12 april komen de bestuurders weer bij elkaar om te kijken of de lockdown opnieuw moet worden verlengd.