Nieuwe oorlog aan de Turks-Syrische grens? Erdogan dreigt opnieuw met grondtroepen

Turkse president Erdogan overweegt grondoffen­sief in Syrië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan overweegt een grondoffensief in Syrië. Dat verklaarde hij aan journalisten. Ondertussen melden Koerdische militanten bombardementen in landelijke gebieden in het oosten van Aleppo en in de regio van Kobane.

21 november