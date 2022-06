Nieuwe onderschepte gesprekken laten Russische officieren horen die Poetin en bevelhebbers invasie met grond gelijk maken

Er zijn nieuwe telefoongesprekken onderschept die laten horen hoe enkele Russische officieren hun ongezouten mening geven over president Vladimir Poetin en enkele andere hooggeplaatste officieren, die de leiding hebben over de invasie in Oekraïne. Dat doen ze in bewoording die weinig aan de verbeelding overlaat.

Het geluidsmateriaal werd online gezet door de onafhankelijke nieuwszender ‘Radio Liberty’. Het is afkomstig van een Oekraïense inlichtingendienst en zou geverifieerd zijn door onderzoeksjournalisten.

De gesprekken tonen aan dat de spanningen in het Russische leger oplopen. De reden? Aan het begin van de invasie maakte het Kremlin zich sterk dat het een kwestie van dagen was vooraleer Kiev ingenomen zou zijn, maar meer dan drie maanden ploeteren later kon Rusland nog geen enkele grote overwinning claimen.

President

De twee officieren die te horen zijn, kraken onder meer president Poetin af, minister van Defensie Sergej Sjojgoe en generaal Aleksandr Dvornikov, die de leiding heeft over de ‘speciale militaire operatie' in Oekraïne.

Volledig scherm Poetin en defensieminister Sergej Sjojgoe. © ANP / EPA

“Sjojgoe is compleet fucking incompetent. Gewoon een fucking showman”, klinkt het onder meer. En Dvornikov wordt “een complete en volslagen imbeciel” genoemd en “een hersenloze fucking idioot”.

Deze week raakte bekend dat Dvornikov al twee weken niet meer gezien was en dat leidde enkele hooggeplaatste officieren in het Pentagon ertoe om te speculeren dat hij misschien teruggeroepen was.

De twee hebben ook geen goed woord over voor de andere generaals van Poetin. “Geen enkele kan vechten. Ze willen ook niet. Het enige wat ze doen is fucking salueren. Het is het enige wat ze fucking geleerd hebben.”

Volledig scherm © via REUTERS

De journalisten van ‘Radio Liberty’ slaagden erin om te achterhalen wie de twee Russische officieren op de geluidsfragmenten waren. Het gaat enerzijds om luitenant-kolonel Maxim Vladimirovich Vlasov, die de leiding had over een raketbombardement op Marioepol in 2015, waarbij dertig burgerdoden vielen. En anderzijds om kolonel Vitaliy Kovtun, een legerarts. Die laatste noemt zowel Poetin als Sjojgoe “een kutwijf”.

Burgers

Zelf tonen ze zich ook allerminst gematigd. Zo proberen ze de Russische agressie te rechtvaardigen en roept Kovtun zelfs op om burgers en burgerdoelwitten te bombarderen. “Gooi die fucking bommen, er zijn er fucking veel. Zelfs als ze op de verkeerde fucking plaats terechtkomen. Laat ze maar fucking bang zijn. Beschiet de fucking treinstations en sporen”, klinkt het. Hij roept ook op om het centrum van Kiev te bombarderen.

Dat Oekraïne erin slaagde om het vlaggenschip van Rusland in de Zwarte Zee - de Moskva - tot zinken te brengen en dat er geen reactie kwam van Moskou, ligt duidelijk op de maag bij Kovtun. “Schiet op fucking alles. Neem wraak. Schiet ook op Kiev. Schiet fucking terug. Maar nee. Wat zegt je dat? Ze geven geen fuck om ons.”

De twee mannen werd ook om een reactie gevraagd door ‘Radio Liberty’. Vlasov nam de telefoon op, maar weigerde commentaar te geven. Toen hij later werd teruggebeld, gaf hij niet meer thuis. Kovtun schold de journalist in kwestie de huid vol en dreigde om hem aan te geven bij de FSB, de opvolger van de KGB.

Lees ook: