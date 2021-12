Nieuwe Nederlandse regering wil twee nieuwe kerncentrales bouwen

Engie in brief aan De Croo: “Kerncen­tra­les langer openhouden is onmogelijk”

Volgens energiebedrijf Engie is het onmogelijk om de bestaande kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Dat schrijft Engie in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld), meldt Belga, dat de brief kon inkijken. Daarin wordt ook het belang van de gascentrale in Vilvoorde benadrukt, waarvoor de vergunning geweigerd werd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Engie zal zo snel mogelijk daarvoor een nieuwe aanvraag indienen, klinkt het.

8 december