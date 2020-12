Nieuwe mutatie van coronavirus is al dominant in Londen

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, is in korte tijd de meest voorkomende variant geworden in Londen en het oosten van Engeland.

Het Britse statistiekbureau ONS heeft becijferd dat de nieuwe mutatie op 9 december al goed was voor 62 procent van alle nieuwe coronabesmettingen in de Britse hoofdstad. In Oost-Engeland ging het op die datum om 59 procent van alle gevallen die aan het licht kwamen.



De cijfers maken duidelijk hoe snel de gemuteerde versie van het virus om zich heen grijpt. Op 18 november maakte deze coronavariant, die in september voor het eerst opdook in Engeland, nog maar 28 procent van de geconstateerde gevallen in Londen uit.

Niet ongewoon

Mutaties van een virus komen vaker voor. Vaak zijn ze niet direct problematisch, vandaar dat niet direct is ingegrepen toen de variant werd aangetroffen in laboratoria. Dezelfde variant dook volgens viroloog Marc Van Ranst ook al in België op.

“We zagen de voorbije maanden 4 gevallen in ons labo”, zei hij zaterdag in een reactie. “Virussen muteren continu, en als ze dat doen worden ze vaak eerder overdraagbaarder dan ziekteverwekkender”, legde hij uit. Het is niet zo dat de nieuwe variant in Engeland zorgt voor bijkomende bezorgdheid bij ons. “We zijn vooral bezorgd over de stijgende cijfers in ons land”, aldus de viroloog.

Ook in Nederland is de gemuteerde versie eerder deze maand aangetroffen, zo maakte het kabinet bekend in de nacht van zaterdag op zondag. En daar is er duidelijk meer nervositeit. Om verspreiding tegen te gaan, zijn alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk voorlopig verboden in Nederland.

Volledig scherm De Britse Leanne Hall en haar zoontje Alex kijken naar de speech van premier Boris Johnson over de nieuwe coronamaatregelen. © EPA

Strenge lockdown

De Britse regering heeft zaterdag voor een groot gebied, inclusief heel Londen, een zeer strenge lockdown afgekondigd die de kerstplannen van miljoenen mensen onmogelijk maakt. Ook voor de rest van het land zijn de regels aangescherpt.

Besmettelijkheid

De grootste zorg over de nieuwe coronavariant is de mate van besmettelijkheid. Hoewel nader onderzoek nog nodig is, blijkt uit de eerste analyses dat deze versie tot 70 procent besmettelijker zou kunnen zijn dan de eerdere versies. Premier Boris Johnson zei dat hierover nog wel "aanzienlijke onzekerheid" bestaat.

Een speciale wetenschappelijke adviesgroep van de Britse overheid vreest dat het zogeheten reproductiegetal met 0,4 kan toenemen door de nieuwe stam. Dat staat nu op 1,2, wat betekent dat iedere 10 mensen die zijn besmet, het virus doorgeven aan 12 anderen.

“Moeilijk te bedwingen”

Het gaat volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock “heel moeilijk” worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant onder controle te krijgen. “We hebben nog een lange weg te gaan om dit op te lossen”, liet hij zondag optekenen.

Inwoners van Londen en de andere gebieden waar strengere lockdownregels zijn afgekondigd vanwege de nieuwe variant, “moeten zich gedragen alsof ze zijn besmet”, zegt Hancock. Dat wil dus zeggen: thuisblijven tenzij het echt niet anders kan. Het vaccineren van de bevolking is volgens de minister des te belangrijker, nu de nieuwe variant om zich heen grijpt.

Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat aan het einde van dit weekend ongeveer een half miljoen mensen zijn gevaccineerd.

Volledig scherm De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. © Photo News

VUI-202012/01

De gemuteerde variant heeft de code VUI-202012/01 gekregen en verschilt op meerdere onderdelen genetisch van de eerdere varianten.

Wetenschappers die zich met het probleem hebben beziggehouden denken vooralsnog niet dat de nieuwe versie gevaarlijker is. Ook zijn er geen tekenen die erop duiden dat de nieuwe vaccins minder werkzaam zouden zijn, zei wetenschappelijk adviseur Patrick Vallence.