Nieuwe munt, andere tijdzone en onderdrukking: dit is Rusland van plan met de bezette gebieden in Oekraïne

Rusland wil bezet Oekraïens gebied weer snel Russisch maken: van een nieuwe nationale munt tot een beeldenstorm en lessen in het Russisch. Het meest opvallende? Het bevel om over te schakelen naar een andere tijdzone. Binnenkort zullen de Oekraïeners daar hun klokken een uur vooruit moeten zetten.

In september gaf Moskou groen licht voor de annexatie van de vier Oekraïense regio’s Loehansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson. Voor Rusland is het duidelijk: Moskou zal de bezette gebieden nooit teruggeven aan Oekraïne. Kiev moet volgens hen de “nieuwe realiteiten erkennen”. De Russen proberen daarom alles wat Oekraïens is te bannen.

Het introduceerde er de roebel, gaf Russische paspoorten uit, onderdrukte kritische stemmen en controleerde economische activiteiten door onder meer bedrijven te nationaliseren en woningen in beslag te nemen. Op scholen gaat voortaan alles in het Russisch: schoolkinderen moeten voor de les het Russische volkslied zingen. Daarnaast worden ook de symbolen die herinneren aan Oekraïne - standbeelden en vlaggen - uit het straatbeeld gebannen en televisiekijken is beperkt tot Russische zenders.

Moskou is ook bezig met de wederopbouw van gebieden die zijn verloren gegaan door Russische aanvallen, zoals de verwoeste Oekraïense havenstad Marioepol waar al enkele nieuwbouwappartementen zijn verrezen. De Russische overheid heeft een ambitieus wederopbouwplan gepresenteerd dat tussen nu en 2035 moet uitgevoerd worden.

Volgens ‘CNN’ zal ook de tijdzone veranderen: de regio’s zullen naar Moskoutijd moeten overschakelen. De Amerikaanse tv-zender meldt dit op basis van berichten van het Russische ministerie van Industrie en Handel op Telegram. Volgens het Kremlin is er een overgangsperiode tot 2026 om de volledige integratie van de gebieden rond te krijgen.

Russische arbeiders halen elke dag wel een gebouw neer in Marioepol om er een "nieuwe Russische stad" neer te zetten.

Schiereiland de Krim

Het is niet de eerste keer dat Oekraïners in bezette gebieden hun horloges moeten verzetten. Ook de Krim moest in 2014 overschakelen naar Moskoutijd. Poetin lijfde het schiereiland toen in na een referendum waarbij een overdonderende meerderheid zich voor aanhechting bij Rusland uitsprak. Een succesvolle inlijving, zo blijkt. Het feit dat schoolkinderen die toen werden ondergedompeld in de Russische leer nu vechten aan het front tegen Oekraïners is daar het perfecte voorbeeld van.

