Nieuwe munitiefabriek van Rheinmetall in Duitsland na Zwitsers veto tegen munitielevering aan Oekraïne

Kerstman reanimeert 81-jarige gast op kerstfeest­je

Op een kerstfeestje in het Verenigd Koninkrijk zakt één van de gasten plots in elkaar. De 81-jarige Tom Webster regeert niet meer en is gestopt met ademen. Gelukkig is de aanwezige kerstman, John Paul Gilmour, een ex-ambulancier. Gilmour begint onmiddellijk te reanimeren. Met succes. Webster houdt er niets aan over, behalve een anekdote. “Tom zei eerst dat hij pijn had, maar vlak daarna vroeg hij al waar zijn cadeautje was”, vertelt Gilmour.

14 december