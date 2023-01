Nieuwe mokerslag voor vakantieresort Ten Bel op Tenerife: brand verwoest restaurant met feestzaal

Bij Nele van Westhaven Bay, dé Vlaamse hotspot op Tenerife: “Ik mis België soms nog, maar het weer en de sfeer op Tenerife maken veel goed”

Eddy Wally was er kind aan huis, op het krijtbord wordt een mosselfestijn aangekondigd en bij je Duvel of Jupiler kun je een ‘hapjesplank’ bestellen: je mag in Westhaven Bay dan wel in een zonnetje van 27 graden baden op een 20 meter hoge vulkanische rots boven de Atlantische Oceaan, Vlaamser dan hier wordt het niet op Tenerife. Dit is het verhaal van een onverhoopt succes, met in de hoofdrol twee vrouwen die van wanten weten: moeder Rita en dochter Nele.

