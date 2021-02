Nieuwe miljardenluchthaven Berlijn moet na vier maanden al terminal sluiten

UPDATE 34 aanhoudin­gen na rellen in Catalonië om opsluiting rapper

3:47 Spaanse agenten hebben 34 mensen opgepakt nadat voor de vijfde dag op rij rellen ontstonden toen demonstranten actievoerden tegen de opsluiting van Catalaanse rapper Pablo Hasél. In Barcelona werden 31 relschoppers aangehouden vanwege “openbare wanorde en plunderingen”, in Lleida één en twee in Tarragona, maakte de politie in de nacht van zaterdag op zondag bekend.