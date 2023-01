Nieuwe Londense bolvormige concerthal met enorme reclameschermen stuit op forse kritiek, maar realisatie komt stapje dichterbij

Londen krijgt er mogelijk een nieuwe concertzaal bij: de MSG Sphere. Dat is een bolvormig gebouw, zo hoog als de Big Ben en zo breed als het reuzenrad London Eye. Capaciteit: 21.500 zitjes. Maar hét kenmerk zijn de reuzenschermen aan de buitenkant, waarop reclame en andere beelden zullen verschijnen. Buurtbewoners vrezen daarom licht- en geluidsvervuiling en kanten zich tegen de MSG Sphere. Maar gisteravond is de kans op realisatie weer wat toegenomen.

MSG staat voor Madison Square Garden, de Amerikaanse firma achter de beroemde concert-, sport- en evenementenhal in New York. MSG wil ook elders amusementsgebouwen neerpoten. In Las Vegas, bijvoorbeeld. Daar komt dezelfde MSG Sphere die ook in Londen gepland is. Het concertgebouw in ‘Sin City’ had de deuren al moeten openen, maar door de coronacrisis liep de bouw vertraging op en is de opening nu voorzien voor de tweede helft van dit jaar. Het project kostte zo’n 2,2 miljard dollar (2 miljard euro).

In Londen zou de MSG Sphere - met ook een nachtclub, winkels en horeca - in het oosten van de hoofdstad komen, op een braakliggend terrein tussen Stratford en het Olympisch Park, dat in 2012 diende als parking voor bussen tijdens de Olympische Spelen. Het gebouw zou meer dan 90 meter hoog worden en 120 meter breed. De gevel zou worden bedekt met meer dan 1 miljoen LED’s en van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat video’s en advertenties vertonen. Daarom verzetten omwonenden, de gemeenteraad van onder meer Newham, én Labour-parlementslid Lyn Brown zich al maanden tegen het project. Ze waarschuwen voor de onvermijdelijke licht- en geluidspollutie. De inwoners van Stratford zeggen dat het gebouw is ontworpen voor ‘Sin City’ en niet thuishoort in een dichtbevolkt deel van Londen.

O2 Arena

Ze krijgen daarbij ook de steun van AEG, de concurrerende entertainmentgroep van MSG. AEG, eigenaar van de O2 Arena gelegen aan de Theems in Greenwich, uitte zijn bezorgdheid voor de impact van het reclamescherm “met een voor Londen ongekende omvang” op het openbaar vervoer. Zo zouden treinbestuurders kunnen worden verblind.

Volledig scherm Londen heeft ook al de bekende O2 Arena aan de Theems, met een capaciteit van zo’n 20.000 zitjes. © Getty Images

De tegenstanders hebben het over een “gedrocht”, een “gloeiende bol” en een “doorn in het oog”. Buurtbewoners hebben zich verenigd in de organisatie ‘Stop MSG Sphere’. Een van hen vergeleek de muziekhal met “wonen naast het oppervlak van de zon”.

Maar er zijn ook lokale voorstanders, die benadrukken dat de evenementenhal een economische boost zal geven aan dat bewuste gebied van de hoofdstad. MSG zelf belooft duizenden jobs en miljarden ponden die naar de lokale economie, die van Londen en die van het Verenigd Koninkrijk zullen vloeien.

Gisteravond kwam de planningscommissie van de ‘London Legacy Development Corporation’ (LLDC) bijeen om de plannen van de ontwikkelaar voor het beheer van het reclamedisplay te bespreken. De LLCD heeft nog tot eind 2024 planningsbevoegdheid over het gebied in kwestie. Labour-parlementslid voor West Ham, Lyn Brown, noemde het de “laatste kans” voor de overheid om de bouw van de Sphere tegen te houden. “Het project is een gedrocht”, zei Brown. “Dit is de laatste kans voor de LLDC om aan te tonen dat ze in staat is de gezondheid en het welzijn van de bewoners boven de belangen en de winst van MSG laten gaan.”

Volledig scherm De MSG Sphere in Las Vegas bij The Venetian. © Shutterstock / RYO Alexandre

Verduisteringsgordijnen

De LLDC keurde in maart de bouwplannen voor de MSG Sphere goed, maar voorwaarde was dat er een akkoord zou komen over de vijfjaarlijkse herziening van het beheer van de advertentieschermen op het gebouw. MSG verkreeg wel de reclamerechten voor 25 jaar, maar moest daarvoor wel garanderen eventuele onvoorziene impact op de gezondheid te zullen aanpakken. MSG verklaarde zich bereid verduisteringsgordijnen aan te brengen in woningen binnen 150 meter van en met rechtstreeks zicht op de bol, en zal een klachtenlijn voorzien.

De vereniging van buurtbewoners ‘Stop MSG Sphere London’ tweette gisteravond na de bijeenkomst van de LLCD “diep teleurgesteld te zijn dat niemand heeft gestemd tegen de vijfjaarlijkse herziening van de reclamerechten voor 25 jaar”. Ze voegden eraan toe dat parlementslid Lyn Brown hen wel is blijven steunen, terwijl de twee raadsleden van de gemeente Newham zich onthielden.

Het definitieve oordeel zal nu worden voorgelegd aan de burgemeester van Londen, zoals gebruikelijk is bij grote planningsbesluiten.

