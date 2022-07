Nieuwe lockdown in China: 1,7 miljoen inwoners in oosten moeten gedwongen binnen blijven

China verkort quarantai­ne voor buitenland­se reizigers

China versoepelt zijn strenge inreisbeperkingen in de strijd tegen corona. Reizigers zullen na hun aankomst slechts zeven dagen in het quarantainehotel moeten doorbrengen in plaats van veertien dagen. De quarantaine wordt gevolgd door drie dagen toezicht in hun eigen huis.

28 juni