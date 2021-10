Nieuwe krater zorgt voor extra lavastroom op La Palma: opnieuw mensen geëvacueerd

Duitse minister is bereid meer politie naar Poolse grens te sturen tegen illegale migratie

16:09 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer is bereid meer politieagenten naar de grens met Polen te sturen in de strijd tegen illegale immigratie uit Wit-Rusland. Seehofer zei aan de krant Bild am Sonntag dat al 800 agenten van de Duitse federale politie aan de grens waren opgesteld en dat er “zo nodig” nog meer gestuurd kunnen worden.