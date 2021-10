Nieuwe Japanse premier stuurt ritueel offer naar omstreden oorlogsschrijn

Kishida, die sinds 4 oktober premier van Japan is, stuurde het offer naar aanleiding van het herfstfestival van het schrijn, aldus de zegsman. Het tweedaagse festival start maandag. Kishida zou volgens persbureau Kyodo niet de intentie hebben om persoonlijk naar Yakusuni te gaan. Shinzo Abe is tot dusver de laatste premier in functie die dat deed, in 2013. Daarvoor kreeg hij toen zelfs kritiek van de VS, nochtans een nauwe bondgenoot van Japan.