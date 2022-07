Nieuwe hoofdverdachte opgepakt voor moord op Peter R. de Vries

INTERVIEW. Faroek Özgünes (58) en Kelly de Vries (35), dochter van de vermoorde misdaadver­slag­ge­ver Peter R. de Vries: “Ik heb mijn vader aan zijn ziekenhuis­bed nog verteld dat ik zijn zoektocht naar Tanja Groen zou verderzet­ten”

De Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries had een droom: de verdwenen studente Tanja Groen na 28 jaar weer thuis brengen. Hij startte een crowdfunding op om 1 miljoen euro in te zamelen voor de gouden tip, maar werd neergeschoten nog voor hij ermee aan de slag kon. Zijn dochter Kelly de Vries zet de zoektocht van haar vader nu voort. Samen met VTM-journalist Faroek Özgünes zoekt zij vanavond in ‘Faroek’ naar een spoor van de vermiste studente. “Mijn vaders schoenen zijn niet te vullen, maar het is fijn om toch een beetje te kunnen doorgaan met wat hij deed.”

