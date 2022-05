Nieuwe getuigenissen opgedoken van burgers die maandenlang in bunkers onder staalfabriek Marioepol zaten: “We raakten gewoon aan de duisternis”

Enkele van de burgers die geëvacueerd werden uit de bunkers onder de Azovstal-fabriek in Marioepol, hebben getuigd over het leven onder de grond. Velen hadden al maandenlang geen daglicht meer gezien. “We raakten gewoon aan de duisternis”, klinkt het.

De emoties liepen gisteren hoog op toen een konvooi van bussen met meer dan honderd geëvacueerde burgers na een reis van drie dagen eindelijk Zaporizja bereikte, een stad die onder controle is van Oekraïne. Ze waren de eersten die via een speciale corridor veilig uit het ondergrondse complex van Azovstal gered werden.

Allemaal hadden ze - soms maandenlang - geschuild in de bunkers onder de fabriek, de laatste plaats waar nog Oekraïense strijders standhouden in de havenstad. In de duisternis, met amper eten of drinken, terwijl Russische troepen het complex dag en nacht bombardeerden.

Bekijk hier beelden van de evacutatie uit de Azovstal-fabriek:

Bang

“We begonnen de hoop te verliezen dat we er ooit uit zouden raken”, vertelt Katarina aan de Britse omroep ‘BBC’. Samen met haar kinderen van zes en elf zat ze twee maanden verschanst. “De beschietingen gingen dag en nacht door. Onze kinderen konden niet slapen. Ze weenden. Ze waren bang. En wij ook.”

Volledig scherm De fabriek van Azovstal. Eronder zit een labyrint van bunkers, gangen en tunnels. © REUTERS

Het complex onder de fabriek was als een ondergrondse stad, klinkt het bij de geëvacueerden, met gebouwen en wegen die nog dateren uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het was toen gebruikelijk in de Sovjet-Unie dat grote bouwsels uitgerust werden met schuilkelders, voorzien van alles om er lange tijd te overleven. De bunkers hadden keukens, badkamers en slaapruimtes. Ze herbergen nu 30 tot 70 mensen en zijn zodanig verspreid over het complex dat er weinig contact is tussen de groepen onder de grond.

Anna Zaitseva zat met haar baby van nu zes maanden in een van de kelders. Ze omschrijft de beproeving in de Britse krant ‘The Guardian’ als “vreselijk”. Tot drie keer toe probeerde ze uit de fabriek te vluchten. Tevergeefs.

Volledig scherm Anna Zaitseva en haar zoontje Svyatoslav. © AFP

“We sliepen op geïmproviseerde matjes”, vertelt ze. “De bombardementen gingen de hele tijd door. We werden door elkaar geschud en op de grond geworpen door de schokgolven. Om water te vinden moesten we erop uit. Dat deden de mannen, onder wie mijn vader. Hij raakte gewond, maar gelukkig was het niet fataal.”

Van Oekraïense soldaten kreeg ze babyvoeding. En toen dat opraakte, griesmeel. Dat maakte ze klaar boven kaarsen. “Een kind opvoeden is niet makkelijk. En het is nog lastiger in een bunker zonder licht.”

“We raakten wel gewoon aan de duisternis", vult Dasha Papush (17) aan in ‘The New York Times’. Ze verborg zich samen met haar moeder 58 dagen onder de staalfabriek. “Soldaten brachten ons wat ze maar konden: water, voedsel en havermout. We moesten rantsoeneren.”

Quote Het ging altijd van boem, boem, boem, boem. Onze hersenen kregen geen rust Sergei Tsybulchenko

Sergei Tsybulchenko (60) waagde zich naar buiten op zoek naar brandhout. Hij verzamelde met enkele anderen houten paletten om vuur te kunnen maken om op te koken. Dat werd niet te hoog opgestookt, uit vrees voor de warmtesensoren van de Russen. Er werd één maaltijd per dag bereid. “Meestal was dat een mix van macaroni, havermout en vlees uit blik”, zegt hij. “Allemaal samen in één grote pot.”

Hij bevestigt ook dat de bombardementen maar niet ophielden. “Het ging altijd van boem, boem, boem, boem”, klinkt het. “Onze hersenen kregen geen rust. Onze bunker begon beschadigd te raken. Een deel stortte in.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Elyna Tsybulchenko (54), die ooit in de fabriek werkte, vertelt een soortgelijk verhaal. “Er werd elke seconde gebombardeerd. Alles beefde. Honden blaften en kinderen gilden", getuigt ze in ‘The Guardian’. “Het lastigste moment was toen ze ons vertelden dat onze bunker een voltreffer niet zou doorstaan. We zouden in een massagraf begraven worden en het zou onmogelijk zijn om ons te redden. Je kan je niet voorstellen hoe beangstigend het is om in een vochtige kelder te zitten die de hele tijd trilt en schudt.”

Stil

Afgelopen weekend werd het plots stil. Drie Oekraïense soldaten kwamen naar de bunker waar Tsybulchenko zat en vroegen of er iemand ziek was. Zijn vrouw heeft astma en ze stak haar hand op. Even later liepen ze samen met hun dochter en haar echtgenoot naar buiten. Het duurde twee uur eer ze boven waren. Daar werden ze door Russische soldaten op speciale evacuatiebussen gezet richting Zaporizja. Elf mensen uit hun bunker mochten uiteindelijk mee, een veertigtal anderen - waaronder ook vrouwen en kinderen - bleven achter.

Volledig scherm © AFP

Meteen na het vertrek van de bussen werden de bombardementen hervat. Vanmorgen vroeg begonnen Russische troepen met het bestormen van de Azovstal-fabriek, volgens Oekraïense bronnen.

Volgens de burgemeester van Marioepol, Vadym Boichenko, zouden nog meer dan 200 burgers in de fabriek zitten. Er zouden zich ook nog 100.000 inwoners verspreid over de kapotgeschoten stad bevinden.

