Nieuwe “geloofwaardige aanwijzingen” in verdwijningszaak Théo Hayez na belofte van half miljoen dollar voor belangrijke informatie

Vandaag is het drie jaar geleden dat de 18-jarige Belgische backpacker Théo Hayez voor het laatst is gezien in het Australische kuststadje Byron Bay. De Australische politie en een privédetective onderzoeken nog altijd “geloofwaardige aanwijzingen”, waaronder ook nieuwe, nadat in februari een premie van een half miljoen dollar (335.000 euro) werd uitgeloofd voor belangrijke tips.

Théo Hayez werd het laatst gezien op 31 mei 2019 rond 23 uur, toen hij uit de Cheeky Monkeys bar in Byron Bay werd gezet. Zes dagen later werd hij bij de politie als vermist opgegeven.

Vandaag zijn we drie jaar verder. De familie van Théo Hayez zegt dat ze er “kapot van is dat Théo nog altijd vermist is”. “Elke dag dat Théo vermist blijft, is even moeilijk als de vorige, terwijl we laveren door ons eindeloze en dubbelzinnige verdriet en blijven zoeken naar antwoorden op wat er met onze jongen is gebeurd”, aldus de familie in een verklaring. “Zoals met alle families van vermiste personen, kunnen we niet op de juiste manier rouwen en beter worden, omdat we geen conclusie hebben.” Vader Laurent Hayez is “realistisch”, zei hij aan RTBF. “Het is weinig waarschijnlijk dat Théo nog in leven is, maar we willen heel graag weten wat er echt gebeurd is.”

De politie van New South Wales loofde in februari 500.000 AUD (335.000 euro) uit voor wie belangrijke informatie kon geven over de verdwijning van Théo Hayez. Daar stelt de familie haar hoop op, om “de antwoorden die we zo wanhopig nodig hebben” te krijgen. Ze schakelde ook de privédetective Ken Gamble in. Die sprak maandag van “geloofwaardige aanwijzingen”. Na de belofte van een half miljoen Australische dollar voor belangrijke informatie kwamen er volgens Gamble al “nieuwe aanwijzingen die ook grondig onderzocht worden”. “Ik heb nog altijd hoop dat de zaak zal worden opgelost”, verklaarde Gamble.

Volledig scherm Laurent Hayez (L), de papa van Théo (R). © BELGA

De familie Hayez is vooral op zoek naar een antwoord op de vraag wie er die avond dat hij verdween bij Théo was. Ze geloven er sterk in dat Théo toen niet alleen was. “We denken dat Théo nooit in z’n eentje de bush zou ingaan en de met gras begroeide klif van Cape Byron zou beklimmen, als er toen niet iemand bij hem was”, klinkt het. De familie hoopt nu dat de aanwijzingen grondig kunnen worden onderzocht.

De politie gaat er voorlopig van uit dat Théo Hayez toch op die kliffen aan de vuurtoren van Byron Bay is geklommen, zijn smartphone heeft laten vallen, zelf ook is gevallen en is meegesleurd door de zee. Een andere mogelijkheid is dat Théo, die beschonken zou zijn geweest, zou zijn verdwaald.

Op 7 juni is er een nieuwe zitting in de verdwijningszaak. De definitieve resultaten van de onderzoeksrechter zullen op 21 oktober worden bekendgemaakt.

Ook in ons land blijft er aandacht voor de verdwijning van Théo Hayez en die van andere kinderen. Ter gelegenheid van 25 mei, Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, was er een herdenking voor Théo in Brussel. Child Focus heeft ook de site www.keephopealive.be gelanceerd. Met die sensibiliseringscampagne wil de organisatie op een unieke manier de aandacht vestigen op langdurig vermiste kinderen zoals Théo Hayez. De website doet exact hetzelfde als wanneer vermiste kinderen vergeten worden: stilaan verdwijnen.