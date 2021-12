Nieuwe Finse kernreactor mag na twintig jaar vertraging opstarten

Tegen eind januari zou de eerste elektriciteit geproduceerd worden in de reactor, van in totaal 1.650 megawatt. Die zal in verschillende stappen naar vol vermogen gebracht worden. De centrale van Olkiluoto, waar al twee reactoren zijn, staat in het zuidwesten van Finland.

Na kernramp Tsjernobyl

Olkiluoto 3 was de eerste kernreactor die werd besteld in Europa na de kernramp van Tsjernobyl in 1986. De bouw ervan begon in 2005 en had oorspronkelijk in 2009 rond moeten zijn. Olkiluoti 3 is een zogenaamde EPR-reactor, voluit European of Evolutionary Pressurized Reactor, een nieuwe generatie van kernreactoren. Zo zijn er al twee operationeel in China. In het Normandische Flamandville is er eentje in opbouw, ook met de nodige problemen en vertragingen.