Nieuwe feestdag in Turkmenistan gewijd aan nationaal hondenras

Vermoede­lijk wrakstuk­ken ontdekt van onderzeeër die op 850 meter diepte is gelokali­seerd

24 april Bij de zoektocht naar de vermiste Indonesische onderzeeër voor de kust van Bali zijn vermoedelijk wrakstukken van het vaartuig gevonden, meldt de legerleiding in het land. De onderzeeër is diep in het water gelokaliseerd. De autoriteiten willen mogelijk levende bemanningsleden evacueren. Veel hoop voor de 53 bemanningsleden is er echter niet meer, hun zuurstofvoorraad zou al op kunnen zijn.