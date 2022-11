Nieuwe explosies gehoord in Kiev, luchtalarm in heel Oekraïne

INTERVIEW. Oek­raïens-Rus­sisch koppel met dochtertje sliep twee weken op straat: "De manier waarop we hier behandeld werden, is mensonwaar­dig"

Hij een Rus die niet wou vechten in de oorlog en gefolterd werd, zij een Oekraïense met een dochtertje van 7 op de vlucht voor het geweld. Een liefdesverhaal dat de oorlog tussen hun thuislanden overstijgt. Maar het eindigde koud op de straatstenen van Brussel. “Het enige wat we willen is hier in België een nieuw leven uitbouwen. Ons kind moet naar school”, klinkt het. In een exclusief interview met HLN.be getuigt het koppel over de hel waar ze nu al maanden in verkeren. Hoe komt het dat Oekraïense vluchtelingen op straat belanden?

19 november