Nieuwe evacuaties door vulkaanuitbarsting op La Palma

Brits rapport: duizenden onnodige doden door falende corona-aan­pak aan begin epidemie

10:56 De Britse corona-aanpak in het begin van de epidemie is “één van de grootste volksgezondheidsdebacles" uit de Britse geschiedenis. Tot die conclusie komen twee parlementaire commissies in een nieuw onderzoeksrapport. Het kabinet en de adviserende wetenschappers hebben een "fatalistische" lijn gevolgd, die volgens de onderzoekers heeft geleid tot een hoger dodental.